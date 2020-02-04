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ЄС відкидає мирний план Трампа для Ізраїлю і Палестини

Новини » Політика     04.02.2020 - 16:53
ЄС відкидає мирний план Трампа для Ізраїлю і Палестини
Фото: Жозеп Боррель (з відкритих джерел)

За словами Жозепа Борреля, запропонована Трампом угода не відповідає міжнародним домовленостям

Верховний представник Європейського союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель відхилив "угоду століття" з врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту, який запропонував президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

За словами Борреля, запропонована Штатами угода не відповідає міжнародним домовленостям. ЄС виступає за створення двох країн на основі кордонів 1967 року з рівноцінним обміном територіями.

"Ініціатива США, яка була представлена ​​28 січня, відхиляється від цих міжнародно узгоджених параметрів", - заявив Боррель.

Також він додав, що для тривалого миру необхідні прямі переговори між двома сторонами. Питання остаточного статусу територій, кордонів та Єрусалиму повинні вирішуватися "шляхом прямих переговорів між двома сторонами".

Нагадаємо, Дональд Трамп разом з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху оголосив ключові положення "угоди століття". Угода передбачає взаємне визнання двох держав, а Єрусалим при цьому повинен стати столицею Ізраїлю.

Палестина відмовилася визнавати угоду. Незабаром на Західному березі річки Йордан почалися протести. Між протестуючими і військовими Ізраїлю сталися сутички, в ході яких постраждали 22 палестинці.

Як повідомляло РБК-Україна, в ООН прокоментували "угоду століття" з близькосхідного врегулювання. У ситуації з Ізраїлем і Палестиною ООН буде дотримуватися міжнародних документів.

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