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В ООН прокоментували "угоду століття" щодо близькосхідного врегулювання

Новини » Політика     29.01.2020 - 05:11
В ООН прокоментували "угоду століття" щодо близькосхідного врегулювання
Ілюстративне фото (un.org)

У ситуації з Ізраїлем і Палестиною ООН буде дотримуватися міжнародних документів

Організація Об'єднаних Націй продовжить підтримувати близькосхідне врегулювання, спираючись на відповідні резолюції Ради Безпеки і генеральної асамблеї. Про це зазначено в заяві офіційного представника генсека ООН Стефана Дюжаррика.

У зв'язку з публікацією мирного плану США, яку американський президент Дональд Трамп назвав "оборудкою століття", ООН заявила, що за основу будуть взяті кордони 1967 року.

"ООН зберігає прихильність підтримці вирішення конфлікту між Палестиною і Ізраїлем на базі резолюцій ООН, міжнародного права і двосторонніх домовленостей, а також при баченні двох держав - Палестини та Ізраїлю - сусідять один з одним на підставі кордонів 1967 року", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп разом з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху оголосив ключові положення "угоди століття" - плану мирного палестино-ізраїльського врегулювання. Угода передбачає взаємне визнання двох держав, а Єрусалим при цьому повинен бути визнаний столицею Ізраїлю.

Палестина відмовилася визнавати угоду. Незабаром на Західному березі річки Йордан почалися протести. Між протестуючими і військовими Ізраїлю сталися сутички, в ході яких постраждали 22 палестинці.

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