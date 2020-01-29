Понад 20 палестинців постраждали під час сутичок з ізраїльськими військовими

Фото: протести палестинців (twitter.com/ShibleyTelhami)

Близькосхідний план мирного врегулювання, запропонований Трампом, викликав протести з боку палестинців

На Західному березі річки Йордан постраждали 22 палестинця під час протестів проти "угоди століття" щодо врегулювання конфлікту Ізраїлю і Палестини. Про це передає агентство Maan з посиланням на Палестинських рух Червоного Півмісяця.

Протестувальники зіткнулися з ізраїльськими військовослужбовцями, які стежили за громадським порядком. Під час мітингів виникли бійки. Учасники протестів запалювали покришки, закидали солдатів камінням і пляшками із запальною сумішшю. Військові, за даними агентства, застосували сльозогінний газ.

Палестинський Червоний Півмісяць зазначає, що 12 людей постраждали в селі Ель-Азарія на схід від Єрусалиму. Більшість мітингувальників поскаржилися на проблеми з диханням. Двох потерпілих госпіталізували.

Повідомляється також, що в населеному пункті Ель-Біра при зіткненнях 10 арабів отримали поранення, п'ятеро - гумовими кулями.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на вулиці Західного берега і контрольованого рухом ХАМАС Сектора Гази вийшли сотні палестинців. Це сталося після того, як у вівторок президент США Дональд Трамп разом з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху оголосив ключові положення "угоди століття" - плану мирного палестино-ізраїльського врегулювання. Угода передбачає взаємне визнання двох держав, а Єрусалим при цьому повинен бути визнаний столицею Ізраїлю.