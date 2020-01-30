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Президент Палестини викладе позицію щодо "угоди століття" в Радбезі ООН

Новини » В світі     30.01.2020 - 04:40
Президент Палестини викладе позицію щодо "угоди століття" в Радбезі ООН
Фото: Махмуд Аббас (flickr.com/statephotos)

Аббас відвідає Радбез ООН, де озвучить позицію Палестини щодо представленої США "угоди століття"

Президент Палестини Махмуд Аббас відвідає в найближчі два тижні Радбез ООН, де озвучить позицію країни щодо представленої США "угоди століття" щодо близькосхідного врегулювання. Про це заявив журналістам постпред Палестини при ООН Ріяд Мансур, передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, Палестина продовжить консультації в ООН.

"Ми тільки що зустрілися з головою Ради безпеки. Ми продовжимо наші консультації (в ООН, - ред.). Консультації будуть скоординовані з візитом президента Аббаса протягом найближчих двох тижнів в Раду безпеки, в ході якого він представить всьому міжнародному співтовариству реакцію палестинського народу і палестинського керівництва на цю атаку щодо національних прав палестинського народу з боку адміністрації Трампа", - сказав Мансур.

Нагадаємо, Трамп разом з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху оголосив ключові положення "угоди століття". Угода передбачає взаємне визнання двох держав, а Єрусалим при цьому повинен стати столицею Ізраїлю.

Палестина відмовилася визнавати угоду. Незабаром на Західному березі річки Йордан почалися протести. Між протестуючими і військовими Ізраїлю сталися сутички, в ході яких постраждали 22 палестинці.

Як повідомляло РБК-Україна, в ООН прокоментували "угоду століття" з близькосхідного врегулювання. У ситуації з Ізраїлем і Палестиною ООН буде дотримуватися міжнародних документів.

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