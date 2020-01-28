Трамп запропонував визнати Палестину та Ізраїль двома державами

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

За словами Трампа, обидва народи заслуговують миру та процвітання

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в Білому домі представив план врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту. Про це він повідомив під час прес-конференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, передає РБК-Україна.

За його словами, обидва народи заслуговують миру та процвітання. При цьому американський президент зазначив, що всі попередні адміністрації намагалися знайти рішення, але все провалилися.

"Але мене обрали не для того, щоб я ховався від великих проблем", - додав Трамп.

Його пропозиція, за словами Трамп, детально опрацьовано і є виграшним для обох.

Нагадаємо, у вівторок, 28 січня, Дональд Трамп представив прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху план з врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною. Нетаньяху погодився на умови запропонованої президентом Сполучених Штатів "угоди століття". За словами прем'єра Ізраїлю, мирний план надає реальний шлях до тривалого миру в регіоні.

Згідно з мирним планом Дональда Трампа підготовчий період перед початком реалізації "угоди століття" триватиме приблизно чотири роки. Це час для того, щоб Палестина дала згоду. Згідно з мирним планом, Єрусалим залишиться столицею держави Ізраїль, включаючи Старе місто і Храмову гору. При цьому управління святими місцями буде здійснюватися спільно Ізраїлем і Палестиною.