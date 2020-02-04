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ЕС отвергает мирный план Трампа для Израиля и Палестины

Новости » Политика     04.02.2020 - 16:53
ЕС отвергает мирный план Трампа для Израиля и Палестины
Фото: Жозеп Боррель (из открытых источников)

По словам Жозеп Борреля, предложенное Трампом соглашение не соответствует международным договоренностям

Верховный представитель Европейского союза по внешней политики и безопасности Жозеп Боррель отклонил "сделку века" по урегулированию израильско-палестинского конфликта, который предложил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам Борреля, предложенное Штатами соглашение не соответствует международным договоренностям. ЕС выступает за создание двух стран на основе границ 1967 года с равноценным обменом территориями.

"Инициатива США, которая была представлена 28 января, отклоняется от этих международно согласованных параметров", - заявил Боррель.

Также он добавил, что для длительного мира необходимы прямые переговоры между двумя сторонами. Вопрос окончательного статуса территорий, границ и Иерусалима должны решаться путем прямых переговоров между двумя сторонами".

Напомним, Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил ключевые положение "сделки века". Соглашение предусматривает взаимное признание двух государств, а Иерусалим при этом должен стать столицей Израиля.

Палестина отказалась признавать соглашение. Вскоре на Западном берегу реки Иордан начались протесты. Между протестующими и военными Израиля произошли столкновения, в ходе которых пострадали 22 палестинцы.

Как сообщало РБК-Украина, в ООН прокомментировали сделку века" по ближневосточному урегулированию. В ситуации с Израилем и Палестиной ООН будет придерживаться международных документов.

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