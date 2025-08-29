ЕС очертил рамки участия в гарантиях безопасности для Украины: что предлагают

На уровне Европейского Союза гарантии безопасности для Украины будут реализовываться через тренировочные и гражданские миссии, что позволяет присоединиться к ним даже нейтральным государствам-членам.

Высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас сообщила об этом перед началом неформального заседания министров обороны Евросоюза в Копенгагене.

Три основных направления помощи

Евросоюз планирует поддержку Украины в трех ключевых сферах:

Учебные миссии для подготовки украинских военных.

Гражданские миссии , включающие тренировки и организационное сопровождение.

Поддержка оборонно-промышленного комплекса Украины.

Каллас подчеркнула, что все три направления доступны для участия и нейтральным странам, желающим присоединиться.

ЕС сейчас обсуждает, как изменить мандат миссий, чтобы они были готовы действовать после заключения любого мирного соглашения.

"Конечно, каждое государство-член само решает, что оно делает и как именно вносит свой вклад в гарантии безопасности. Но от имени Европейского Союза мы имеем миссии: учебную и гражданскую", - уточнила Каллас.