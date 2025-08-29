RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

ЕС очертил рамки участия в гарантиях безопасности для Украины: что предлагают

Фото: высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Евросоюз определил, как будет участвовать в гарантиях безопасности Украины. Речь идет об учебных и гражданских миссиях, а также о роли нейтральных государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейскую службу внешних дел.

На уровне Европейского Союза гарантии безопасности для Украины будут реализовываться через тренировочные и гражданские миссии, что позволяет присоединиться к ним даже нейтральным государствам-членам.

Высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас сообщила об этом перед началом неформального заседания министров обороны Евросоюза в Копенгагене.

Три основных направления помощи

Евросоюз планирует поддержку Украины в трех ключевых сферах:

  • Учебные миссии для подготовки украинских военных.

  • Гражданские миссии, включающие тренировки и организационное сопровождение.

  • Поддержка оборонно-промышленного комплекса Украины.

Каллас подчеркнула, что все три направления доступны для участия и нейтральным странам, желающим присоединиться.

ЕС сейчас обсуждает, как изменить мандат миссий, чтобы они были готовы действовать после заключения любого мирного соглашения.

"Конечно, каждое государство-член само решает, что оно делает и как именно вносит свой вклад в гарантии безопасности. Но от имени Европейского Союза мы имеем миссии: учебную и гражданскую", - уточнила Каллас.

 

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, "коалиция желающих", возглавляемая Лондоном и Парижем, вместе с США работает над созданием гарантий безопасности для Украины. Цель - обеспечить стабильный мир в стране после прекращения огня и сделать его долгосрочным.

25 августа президент США Дональд Трамп публично заверил, что Европа предоставит "значительные" гарантии, а США будут стоять на поддержке этих обязательств.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что вместе с международными партнерами готовится "конфигурация" гарантий безопасности, которая должна лечь в основу договоренностей в случае возможного переговорного процесса с Россией.

Тем временем в ЕС готовят 19-й пакет санкций против РФ. По словам Каллас, в новом пакете санкций могут появиться новые ограничения против российского энергетического и финансового секторов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзГарантии безопасности