Запад готовит мощные гарантии безопасности для Украины: Каллас рассказала, как сдержать РФ

Среда 27 августа 2025 10:57
UA EN RU
Запад готовит мощные гарантии безопасности для Украины: Каллас рассказала, как сдержать РФ Фото: Верховная представительница ЕС Кайя Каллас (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Коалиция желающих, возглавляемая Лондоном и Парижем, вместе с США работает над созданием гарантий безопасности для Украины. Цель - обеспечить стабильный мир в стране после прекращения огня и сделать его долгосрочным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WELT.

Верховный представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что будущие гарантии должны быть убедительными и надежными.

"Будущие гарантии безопасности для Украины должны быть убедительными и надежными. Украина должна иметь возможность опираться на Запад в обеспечении мира. Кремль же должен четко понимать: нарушение перемирия приведет к серьезным реакциям союзников Украины", - заявила она.

По словам Каллас, недостаточно только наблюдать за соблюдением перемирия. Для надежности гарантий Запад должен направить хорошо оснащенные миротворческие силы, способные к самообороне.

При этом первой линией защиты будет оставаться сильная украинская армия.

"Гарантии безопасности должны быть достаточно мощными, чтобы удержать Россию от нового нападения на Украину. 2022 год не должен повториться", - добавила она.

Каллас также подчеркнула, что Запад должен усилить санкции и поставлять Украине необходимое оружие, чтобы лишить Кремль возможностей продолжать войну.

Гарантии безопасности для Украины

Президент Владимир Зеленский сообщал, что вместе с международными партнерами готовится "конфигурация" гарантий безопасности, которая должна лечь в основу договоренностей в случае возможного переговорного процесса с Россией.

Под конфигурацией понимают пакет юридически и политически оформленных гарантий, которые будут обеспечивать защиту Украины после прекращения огня.

Ключевая роль в этой схеме традиционно отводится США и странам Европы. 25 августа президент Дональд Трамп публично заверил, что Европа предоставит "значительные" гарантии, а США будут стоять на поддержке этих обязательств.

По данным CNN со ссылкой на источники, в рассмотрении есть также нестандартные меры - в частности, возможность привлечения пилотов США для поддержки украинской авиации.

