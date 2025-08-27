ua en ru
Ср, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Важное единство. В ЕС рассказали о подготовке 19-го пакета санкций против РФ

Среда 27 августа 2025 11:07
UA EN RU
Важное единство. В ЕС рассказали о подготовке 19-го пакета санкций против РФ Фото: Кайя Каллас (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Страны-члены Европейского Союза интенсивно работают над новым пакетом санкций против России, но для его принятия и эффективной работы требуется единство ЕС.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по внешним отношениям Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

"Сейчас мы интенсивно работаем над 19 пакетом санкций против России. Действующие санкции действуют, ведь российская экономика не лучше с ними справляется", - отметила Каллас.

По ее словам, экономические ограничения против российского "теневого флота" уменьшили доходы России от транспортировки нефти через Балтийское и Черное моря на 30 процентов только в течение недели.

"Таким образом, РФ потеряла миллиарды доходов из-за санкций ЕС. Эти деньги больше не доступны для продолжения финансирования российской военной машины", - добавила верховный представитель ЕС по внешним отношениям.

По словам Каллас, в новом пакете санкций могут появиться новые ограничения против российского энергетического и финансового секторов.

"Мы рассматриваем различные варианты. Но в конце концов, нам нужно единство между 27 государствами-членами ЕС", - добавила она.

Что известно о 19-м пакете санкций против РФ

Напомним, ранее стало известно, что Европейский Союз готовит 19-й пакет санкций против России с начала полномасштабной войны против Украины.

На фоне этого процесса Украина передала Брюсселю свои предложения относительно того, что должно быть включено в новый список ограничительных мер, сообщил уполномоченный по вопросам санкций Владислав Власюк.

Отмечается, что 19-й пакет санкций, который должен быть представлен уже в сентябре, направлен на "теневой флот" и компании, которые помогают России обходить ограничения.

Наиболее болезненными для Москвы могут быть вторичные санкции - против компаний или стран, которые ведут бизнес с РФ, но реальное влияние на экономику Кремля создают США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация
Новости
Мужчины 18-22 лет смогут пересекать границу только с военно-учетным документом, - ГПСУ
Мужчины 18-22 лет смогут пересекать границу только с военно-учетным документом, - ГПСУ
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы