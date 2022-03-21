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ЄС схвалив першу в історії спільну оборонну концепцію "Стратегічний компас", - МЗС Латвії

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Брюссель, Понеділок 21 березня 2022 17:45
ЄС схвалив першу в історії спільну оборонну концепцію "Стратегічний компас", - МЗС Латвії Фото: глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич (facebook.com.edgars.rinkevics)
Автор: Марія Кучерявець

ЄС схвалив першу в історії спільну стратегію союзу в галузі безпеки та оборони "Стратегічний компас". Вона має на меті краще реагувати на зовнішні кризи, захищати союз, його громадян та ефективніше використовувати наявні можливості у сфері оборони у взаємодії з НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Латвії в Twitter.

"Європейський Союз щойно схвалив "Стратегічний компас", який дає необхідний інструментарій для того, щоб ЄС разом з НАТО став справжнім гравцем у геополітичній обороні та безпеці. Це лише початок подорожі. Багато буде залежати від того, наскільки успішно ми підтримаємо Україну проти агресії Росії", - написав він.

Раніше стало відомо, що Євросоюз розвиває свою військову складову у взаємодії з НАТО.

Так, у травні 2021 року Рада Євросоюзу доручила голові дипломатії ЄС Жозепу Боррелю до листопада 2021 року подати проєкт першої військової концепції ЄС "Стратегічний компас".

Після чого стало відом про початковий проект військової концепції ЄС "Стратегічний компас". Документ передбачає можливість швидко розгорнути до 5 тисяч військових для реагування на кризові ситуації.

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