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ЄС схвалив початок переговорів про членство Албанії та Північної Македонії

Новини » В світі     27.03.2020 - 03:57
ЄС схвалив початок переговорів про членство Албанії та Північної Македонії
Ілюстративне фото (csamir.com)

Євросоюз затвердив рішення про розширення блоку

Лідери 26 країн-членів Європейського союзу ухвалили рішення про початок переговорів з прийому в блок Албанії та Північної Македонії. Про це йдеться в підсумковій заяві саміту ЄС.

Зазначимо, що через пандемію коронавірурсу саміт ЄС провели у форматі відеоконференції.

"Ми стверджуємо висновки Ради ЄС від 25 березня 2020 року, що стосуються процесу розширення, стабілізації та асоціації", - йдеться в документі.

Раніше Євросоюз оприлюднив офіційне рішення про готовність почати переговори про вступ в Союз Албанії та Північної Македонії.

"В світлі прогресу, досягнутого в реформах, і виконання умов, встановлених Радою (ЄС) Македонії та Албанії, члени ЄС прийняли рішення про початок переговорів про членство цих країн в Союзі", - йдеться в декларації.

Нагадаємо, 2 березня рекомендацію про початок переговорів про вступ у Європейський союз Албанії та Північної Македонії Єврокомісія підтвердила. До цього переговори заблокував президент Франції Еммануель Макрон.

Також РБК-Україна повідомляло, що Єврокомісія розробила нові правила розширення Євросоюзу. Нова методологія буде застосовуватися до Албанії, Боснії і Герцеговині, Косово і Північної Македонії.

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