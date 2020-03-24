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ЄС погодив початок переговорів про вступ Албанії і Північної Македонії до блоку

Новини » Політика     24.03.2020 - 16:25
ЄС погодив початок переговорів про вступ Албанії і Північної Македонії до блоку
Ілюстративне фото (flickr.com european_parliament)

Міністри у справах Євросоюзу схвалили початок переговорів

Міністри у справах Європейського союзу дали добро на початок переговорів про вступ Албанії та Північної Македонії до ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Європарламенту Давида Сасоллі у Twitter.

Коментуючи розблокування початку переговорів, Сасоллі зазначив, що Євросоюз зараз потребує "міцних зв'язків з сусідами як ніколи".

"Гарні новини у важкі часи: міністри у справах ЄС дали добро на переговори про вступ Албанії та Північної Македонії. Європарламент завжди підтримував європейське майбутнє Західних Балкан. Зараз нам потрібні міцні зв'язки з нашими сусідами як ніколи", - написав глава ЄП.ЄС погодив початок переговорів про вступ Албанії і Північної Македонії до блоку

Нагадаємо, 2 березня рекомендацію про початок переговорів про вступ до Європейського союзу Албанії та Північної Македонії підтвердила Єврокомісія. До цього переговори заблокував президент Франції Еммануель Макрон.

Також РБК-Україна повідомляло, що Єврокомісія розробила нові правила розширення Євросоюзу. Нова методологія буде застосовуватися до Албанії, Боснії та Герцеговини, Косово та Північної Македонії.

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