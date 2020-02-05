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Єврокомісія розробила нові правила розширення ЄС

Новини » Політика     05.02.2020 - 09:51
Єврокомісія розробила нові правила розширення ЄС
Ілюстративне фото (csamir.com)

Документ закликає до створення додаткових стимулів для країн-претендентів, які показують добрі результати

Європейська комісія розробила нові правила розширення Євросоюзу. Про це повідомляє RFE/RL, в розпорядженні якого є відповідний документ.

Документ закликає до створення додаткових стимулів для країн-претендентів, які показують добрі результати. Серед них - збільшення фінансування, якщо країни показують прогрес у реформах, і тісніша співпраця з міжнародними фінансовими інститутами для посилення підтримки.

Якщо ж країни демонструватимуть відкат чи затримки в проведенні необхідних реформ, це може призвести до санкцій - наприклад, припинення фінансування або переговорів про вступ. Обсяг і інтенсивність фінансування ЄС можуть бути скориговані в бік зниження. Виняток - підтримка громадянського суспільства.

Запропонований план держави-члени ЄС планують обговорити й затвердити на саміті в Брюсселі в березні.

У разі схвалення нова методологія буде застосовуватися до Албанії, Боснії і Герцеговині, Косова і Північної Македонії. Сербії та Чорногорії нові правила не стосуватимуться, оскільки вони вже почали переговори про вступ з Брюсселем.

Нагадаємо, Європейський союз офіційно оголосив про введення з 2 лютого нових правил видачі віз для громадян третіх країн для перебування на території країн ЄС.

Раніше повідомлялось, що Франція не хоче, щоб програма Східного партнерства сприяла членства в Європейський союз.

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