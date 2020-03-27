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ЕС одобрил начало переговоров о членстве Албании и Северной Македонии

Новости » В мире     27.03.2020 - 03:57
ЕС одобрил начало переговоров о членстве Албании и Северной Македонии
Иллюстративное фото (csamir.com)

Евросоюз утвердил решение о расширении блока

Лидеры 26 стран-членов Европейского союза утвердили решение о начале переговоров по приему в блок Албании и Северной Македонии. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса саммит ЕС провели в формате видеоконференции.

"Мы утверждаем заключения Совета ЕС от 25 марта 2020 года, касающиеся процесса расширения, стабилизации и ассоциации", - говорится в документе.

Ранее Евросоюз обнародовал официальное решение о готовности начать переговоры о вступлении в Союз Албании и Северной Македонии.

"В свете прогресса, достигнутого в реформах, и выполнения условий, установленных Советом (ЕС) Македонии и Албании, члены ЕС приняли решение о начале переговоров о членстве этих стран в Союзе", - говорится в декларации.

Напомним, 2 марта рекомендацию о начале переговоров о вступлении в Европейский союз Албании и Северной Македонии подтвердила Еврокомиссия. До этого переговоры заблокировал президент Франции Эммануэль Макрон.

Также РБК-Украина сообщало, что Еврокомиссия разработала новые правила расширения Евросоюза. Новая методология будет применяться к Албании, Боснии и Герцеговине, Косово и Северной Македонии.

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