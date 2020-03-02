ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Єврокомісія підтвердила готовність прийняти в ЄС Албанію і Північну Македонію

Новини » В світі     02.03.2020 - 16:49
Єврокомісія підтвердила готовність прийняти в ЄС Албанію і Північну Македонію
Ілюстративне фото (csamir.com)

Рада ЄС може схвалити початок переговорів вже у квітні

Єврокомісія підтвердила рекомендацію про початок переговорів про вступ у Європейський союз з Албанією і Північної Македонією. Про це повідомили в прес-службі Єврокомісії.

Повідомляється, що 2 березня Єврокомісія опублікувала доповнений доповідь з Албанії і Північної Македонії, в якому говориться, що обидві країни досягли відчутних результатів для вступу в Євросоюз.

"Країни активізували свою роботу і досягли нових відчутних і стійких результатів в ключових сферах, визначених у висновках Ради від червня 2018 року. Комісія твердо дотримується своїх рекомендацій про початок переговорів про приєднання з Албанією і Північної Македонією, і я сподіваюся, що держави-члени приймуть позитивне рішення в найближчі тижні", - повідомив комісар по сусідству і розширенню Олівер Варгелі.

Очікується, що Рада ЄС повинен підтримати цю рекомендацію в квітні.

Нагадаємо, в жовтні Рада Євросоюзу ухвалила рішення про перенесення переговорів про вступ Албанії та Північної Македонії на початок 2020 року. Зокрема, заблокував початок переговорів президент Франції Еммануель Макрон.

Також РБК-Україна писало, що Європейська комісія розробила нові правила розширення Євросоюзу. Документ дозволяє створювати додаткові стимули для країн-претендентів, які показують хороші результати. Нова методологія буде застосовуватися до Албанії, Боснії і Герцеговині, Косово і Північної Македонії.

Макрон може переглянути позицію щодо вступу Албанії та Північної Македонії в ЄС Єврокомісія прогнозує прискорене економічне зростання країн Східної Європи
Новини України ЕврокомиссияМакедонияАлбания
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся