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Макрон заблокував вступ Албанії та Північної Македонії до ЄС

Новини » Політика    19.10.2019 - 08:49
Макрон заблокував вступ Албанії та Північної Македонії до ЄС
Фото: Еммануель Макрон (flickr.com/european_parliament)

Переговори переносяться на 2020 рік

Президент Франції Еммануель Макрон на саміті Євросоюзу заблокував переговори щодо вступу Албанії та Північної Македонії до ЄС. Про це пише DW.

Повідомляється, що на саміті ЄС проти початку переговорного процесу з Албанією та Північної Македонією виступив французький президент. Крім того, протягом дискусії по даній темі позицію Макрона частково підтримали Нідерланди і Данія.

У той же час Макрона розкритикувала німецький канцлер Ангела Меркель, яка висловила жаль Парижа і заявила, що саме зараз був підходящий момент для старту переговорів з Албанією та Північної Македонією. Єврокомісар Йоханнес Хан звинуватив лідерів ЄС у невиконанні своїх обіцянок, а глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер назвав це рішення "серйозною історичною помилкою".

Передбачається, що початок переговорів з Тираною і Скоп'є переноситься на початок 2020 року. Тему в черговий раз піднімуть на саміті ЄС у Загребі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС прийме рішення про вступ Албанії та Північної Македонії 15 жовтня. За даними Bloomberg, позитивне рішення мали винести на рівні міністрів закордонних справ країн ЄС.

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