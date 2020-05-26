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Половина громадян ЄС зіткнулися з фінансовими проблемами через пандемію, - опитування

Новини » В світі     26.05.2020 - 20:15
Половина громадян ЄС зіткнулися з фінансовими проблемами через пандемію, - опитування
Фото: валюта євро (РБК-Україна)

У 53% людей в ЄС скоротився дохід

У 53% людей в Європейському союзі скоротився дохід через пандемію коронавірусу. Багато з них повинні були піти на неповний робочий день.

Про це повідомляє DW.

Як зазначається, такий висновок можна зробити за результатами опитування, проведеного за замовленням Європарламенту серед 21 тисячі громадян у 21 країні Євросоюзу.

"Близько 30% респондентів заявили, що їх заробіток скоротився під час пандемії. 23% опитаних повідомили, що втратили роботу або були змушені піти на неповний робочий день", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ООН хоче збільшити допомогу країнам, що розвиваються із-за пандемії, збільшивши бюджет із запланованих 2,5 трлн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, у МВФ заявляли, що пандемія коронавірусу збільшить розрив між багатими та бідними.

Також повідомлялося, що в ООН спрогнозували історичний рівень безробіття у світі.

Крім цього, вкрай негативний сценарій на поточний рік щодо бідності оприлюднили й у Світовому банку.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ЕвросоюзКоронавірус
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