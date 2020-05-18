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Макрон і Меркель готують ініціативу щодо виходу ЄС з коронакризи

Новини » Коронавірус     18.05.2020 - 11:42
Макрон і Меркель готують ініціативу щодо виходу ЄС з коронакризи
Фото: Ангела Меркель і Еммануель Макрон (flickr.com Présidence de la République)

Лідери держав виступлять з ініціативою перезавантаження економіки єврозони

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні проведуть спільну прес-конференцію. Очікується, що лідери країн оприлюднюють "франко-німецьку" ініціативу виходу Євросоюзу з коронакризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 20minutes.

Відеоконференція запланована на 17:00 (19:00 за Києвом - ред). Очікується, що за підсумками прес-конференції лідери держав оприлюднять спільну декларацію, що представляє "франко-французьку" ініціативу.

"Ця ініціатива буде зосереджена на здоров'ї, економічному відновленні, екологічному та цифровому переході і промисловому суверенітеті", - повідомили в прес-службі французького президента.

На початку травня Єврокомісія надала детальний економічний прогноз на 2020 рік. Згідно з документом, пандемія коронавірусу являє собою серйозний шок для світової економіки та економіки ЄС з дуже серйозними соціально-економічними наслідками. Зокрема, економіка єврозони може скоротиться на рекордні 7,7% в 2020 році.

Також повідомлялося, що Єврокомісії оприлюднила план відкриття кордонів і туризму в ЄС. Рекомендації спрямовані на те, щоб дати можливість людям вільно переміщатися в межах Євросоюзу, а також допомогти туристичному сектору почати відновлюватися після пандемії коронавірусу.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України ЕвросоюзФранціяГермания
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