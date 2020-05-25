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У Європарламенті закликали чотири країни не економити на подоланні кризи

Новини » Коронавірус     25.05.2020 - 21:48
У Європарламенті закликали чотири країни не економити на подоланні кризи
Фото: Девід Сассоли (euneighbours.eu)

Мова йде про Австрію, Данію, Нідерланди та Швецію

Президент Європарламенту Девід Сассолі закликав Австрію, Данію, Нідерланди та Швецію не економити на подоланні кризи, викликаної пандемією коронавірусу. Уряди цих країн висловили альтернативу німецько-французькій ініціативі з економічного відновлення Євросоюзу.

Відповідну заяву Сассолі оприлюднено на сайті Євроарламенту.

"Я звертаюся до їх відповідальності. Немає "економних" країн і країн "з вільними витратами". Скоріше, є країни, які усвідомлюють серйозність викликів, які стоять перед нами, і ті, які цього не роблять. Саме тому я прошу всіх бути на висоті цього історичного моменту. Всім вигідно мати загальний ринок ЄС, і країни, які висунули заперечення, є серед тих, кому це найбільше вигідно. Сподіваюся, що всі будуть це цінувати. Зараз не час для довгих роздумів, але час для відновлення, інакше ми ризикуємо, врешті, отримати Європу, яка буде рухатися з різними швидкостями", - заявив Сассолі.

Нагадаємо, раніше Меркель і Макрон представили ініціативу щодо виходу Європейського союзу з коронакризи, яка передбачає виділення 500 млрд євро.

Пізніше вищезгадані країни розкритикували цю пропозицію, представивши свою ініціативу.

Також РБК-Україна писало, що глава Європейського банківського управління Хосе Мануель Кампа заявив, що країни ЄС повинні об'єднати свої зусилля у створенні структури для захисту банків, що постраждали від пандемії коронавірусу.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ЕвросоюзКоронавірус
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