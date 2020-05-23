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Чотири країни ЄС розкритикували план Меркель та Макрона щодо виходу з коронакризи

Новини » Фінансова криза 2020     23.05.2020 - 15:59
Чотири країни ЄС розкритикували план Меркель та Макрона щодо виходу з коронакризи
Фото: Ангела Меркель і Еммануель Макрон (flickr.com Présidence de la République)

Країни представили свою пропозицію

Австрія, Швеція, Данія та Нідерланди розкритикували ініціативу лідерів Німеччини та Франції - Ангели Меркель та Еммануеля Макрона - щодо виходу Європейського союзу з коронакризи. Мова йде про створення фонду у 500 млрд євро для відновлення економіки ЄС після пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Так звана "ощадлива четвірка" представила сьогодні свою пропозицію на противагу франко-німецькій ініціативі.

У проекті пропозиції йдеться про те, що країни підтримують ідею створення фонду для відновлення європейської економіки, але хочуть обмежити цю фінансову допомогу до двох років.

Також країни "ощадливої четвірки" виступають проти запровадження спільного боргу та збільшення бюджету Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше Меркель та Макрон представили ініціативу щодо виходу Європейського союзу з коронакризи.

Також РБК-Україна писало, що у 2020 році пандемія коронавірусу може спричинити скорочення економіки єврозони на рекордні 7,7%.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Евросоюзкризис
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