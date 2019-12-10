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Аваков пояснив, яким може бути компроміс щодо контролю над кордоном

Новини » Політика     10.12.2019 - 09:02
Аваков пояснив, яким може бути компроміс щодо контролю над кордоном
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Аваков після нормандської зустрічі заявив, що Путін не готовий повернути український кордон

Українська поліція готова патрулювати з "представниками територіальних громад", коли незаконні збройні формування покинуть ОРДЛО. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков після нормандської зустрічі, повідомляє РБК-Україна.

Аваков зазначив, що російський президент не готовий повернути українську кордон.

"Це дуже важкий перехідний період, він триватиме півроку чи навіть рік, але ми готові це пройти. Але це буде потім, коли все з усім погодиться, а поки ми бачимо, що Путін не готовий повернути нам кордон", - додав Аваков.

Глава МВС вважає, що Україна може погодитися на компроміс з контролю над кордоном і отримати його "не за місяць до місцевих виборів, а, наприклад, за два дні".

"Компроміс може бути: ми не за місяць візьмемо кордон, а за два дні. Ось у нас є 408 км кордону. Ми щодня будемо зменшувати - і за день до виборів раз. У нас під контролем весь кордон. Чим не компроміс?", - заявив він.

Нагадаємо, президент України заявив, що питання повернення Україні кордону буде обговорюватися на наступній зустрічі. Також Зеленський додав, що закон про особливий статус Донбасу буде продовжений на один рік.

За підсумками нормандської зустрічі Путін заявив, що особливий статус Донбасу повинен бути закріплений в Конституції України.

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