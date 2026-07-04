ua en ru
Сб, 04 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Латвии допускают эскалацию РФ против стран НАТО

18:10 04.07.2026 Сб
3 мин
Может ли Россия совершить полномасштабное вторжение в одну из стран НАТО?
aimg Эдуард Ткач
В Латвии допускают эскалацию РФ против стран НАТО Фото: Эдгарс Ринкевичс (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что не исключает эскалации России против стран НАТО. Он считает, что в случае угрозы со стороны РФ должен быть надлежащий ответ Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Deutsche Welle.

"Мы должны быть готовы (к эскалации со стороны России - ред.). Нельзя исключать никаких вариантов. Но я бы сказал, что нам не следует бояться. Мы должны просто высказать очень, очень короткое и весомое послание: если Россия бросит вызов НАТО, Альянс ответит должным образом", - сказал президент Латвии.

В то же время Ринкевичс отметил, что на сегодняшний день у России нет возможности осуществить полномасштабное вторжение в какую-либо страну НАТО. Причина в том, что у РФ нет для этого войск.

Также президент Латвии считает, что достичь мира в Украине невозможно без Европы. По его словам, "в наших интересах", чтобы Украина смогла стать членом Европейского союза. В частности, из соображений безопасности.

Возвращаясь к теме НАТО, Ринкевичс подчеркнул, что расходы на оборону в размере 5% ВВП недостаточны. Он подчеркнул, что подлинное значение имеют оборонные возможности.

"У вас есть деньги, но вам также необходимо иметь вооружение, ракеты, технику, которые вы можете приобрести за эти деньги. И здесь мы видим, что у нас есть некоторые проблемы с оборонной промышленностью", - пояснил он.

Кроме того, латвийский лидер ответил на вопрос, сможет ли Европа заменить контингент США после того, как Вашингтон сократит его в европейских странах.

Ринкевичс, отвечая на этот вопрос, сказал, что для наращивания потенциала, который Соединенные Штаты предоставляют для обороны Европы -требуются время, средства и инвестиции в персонал и оборудование.

"Я бы сказал, что сегодня Соединенные Штаты незаменимы в обороне Европы и в том, чтобы делать НАТО успешным как Альянс", - резюмировал он.

Угроза нападения РФ на НАТО

Напомним, в апреле премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что Россия может напасть на одну из стран НАТО уже в ближайшие месяцы, а не через годы. Более того, он выразил сомнение, что США будут защищать Европу в случае такого сценария.

Также в июне The Guardian, ссылаясь на данные разведки, написало, что Россия может готовить военные и гибридные провокации на восточном фланге НАТО. Цель - проверить единство Запада.

Кроме того, The Telegraph сообщило вчера, что Россия планирует вооруженные провокации против Польши в ближайшие месяцы. Это могут быть как удары дронами, так и локальное наземное вторжение. Соответствующую информацию в Варшаву передали США.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАТО Российская Федерация Латвия
Новости
Украинские дроны поразили нефтяной терминал в Санкт-Петербурге (видео)
Украинские дроны поразили нефтяной терминал в Санкт-Петербурге (видео)
Аналитика
"Чувствуешь боль – значит живой". История ветерана, который прошел ад под Клещеевкой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Чувствуешь боль – значит живой". История ветерана, который прошел ад под Клещеевкой