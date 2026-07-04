В Латвии допускают эскалацию РФ против стран НАТО
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что не исключает эскалации России против стран НАТО. Он считает, что в случае угрозы со стороны РФ должен быть надлежащий ответ Альянса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Deutsche Welle.
"Мы должны быть готовы (к эскалации со стороны России - ред.). Нельзя исключать никаких вариантов. Но я бы сказал, что нам не следует бояться. Мы должны просто высказать очень, очень короткое и весомое послание: если Россия бросит вызов НАТО, Альянс ответит должным образом", - сказал президент Латвии.
В то же время Ринкевичс отметил, что на сегодняшний день у России нет возможности осуществить полномасштабное вторжение в какую-либо страну НАТО. Причина в том, что у РФ нет для этого войск.
Также президент Латвии считает, что достичь мира в Украине невозможно без Европы. По его словам, "в наших интересах", чтобы Украина смогла стать членом Европейского союза. В частности, из соображений безопасности.
Возвращаясь к теме НАТО, Ринкевичс подчеркнул, что расходы на оборону в размере 5% ВВП недостаточны. Он подчеркнул, что подлинное значение имеют оборонные возможности.
"У вас есть деньги, но вам также необходимо иметь вооружение, ракеты, технику, которые вы можете приобрести за эти деньги. И здесь мы видим, что у нас есть некоторые проблемы с оборонной промышленностью", - пояснил он.
Кроме того, латвийский лидер ответил на вопрос, сможет ли Европа заменить контингент США после того, как Вашингтон сократит его в европейских странах.
Ринкевичс, отвечая на этот вопрос, сказал, что для наращивания потенциала, который Соединенные Штаты предоставляют для обороны Европы -требуются время, средства и инвестиции в персонал и оборудование.
"Я бы сказал, что сегодня Соединенные Штаты незаменимы в обороне Европы и в том, чтобы делать НАТО успешным как Альянс", - резюмировал он.
Угроза нападения РФ на НАТО
Напомним, в апреле премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что Россия может напасть на одну из стран НАТО уже в ближайшие месяцы, а не через годы. Более того, он выразил сомнение, что США будут защищать Европу в случае такого сценария.
Также в июне The Guardian, ссылаясь на данные разведки, написало, что Россия может готовить военные и гибридные провокации на восточном фланге НАТО. Цель - проверить единство Запада.
Кроме того, The Telegraph сообщило вчера, что Россия планирует вооруженные провокации против Польши в ближайшие месяцы. Это могут быть как удары дронами, так и локальное наземное вторжение. Соответствующую информацию в Варшаву передали США.