Сунак обвинил Путина в безрассудной ядерной эскалации времен Карибского кризиса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Британии Риши Сунака .

"Безрассудство Путина приблизило нас к опасной ядерной эскалации", - сказал он.

По словам главы правительства Британии, ситуация близка к той, которая была во времена Карибского кризиса.

Также чиновник обвинил иранские прокси в том, что они обстреливают британские корабли в Красном море.

Что имел в виду Сунак

Карибский кризис произошел осенью 1962 года. Речь идет о чрезвычайно напряженном политическом, дипломатическом и военном противостоянии между СССР и США.

Причиной этого стало размещение в 1961 году американским войскам в Турции ракет средней дальности "Юпитер", которые беспрепятственно могли достичь городов в западной части СССР, включая Москву и главные промышленные центры страны.

В ответ на эти действия СССР разместил кадровые воинские части и подразделения (на вооружении у которых находилось как обычное, так и атомное оружие, включая баллистические и тактические ракеты наземного базирования) на острове Куба, в непосредственной близости от побережья США. Кризис мог привести к глобальной ядерной войне, но его удалось избежать.