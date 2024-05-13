ua en ru
Пн, 13 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сунак обвинил Путина в безрассудной ядерной эскалации времен Карибского кризиса

Понедельник 13 мая 2024 16:32
UA EN RU
Сунак обвинил Путина в безрассудной ядерной эскалации времен Карибского кризиса Архивное фото: премьер-министр Британии Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Диктатор Владимир Путин приблизил мир к опасной ядерной эскалации времен Карибского кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Британии Риши Сунака.

"Безрассудство Путина приблизило нас к опасной ядерной эскалации", - сказал он.

По словам главы правительства Британии, ситуация близка к той, которая была во времена Карибского кризиса.

Также чиновник обвинил иранские прокси в том, что они обстреливают британские корабли в Красном море.

Что имел в виду Сунак

Карибский кризис произошел осенью 1962 года. Речь идет о чрезвычайно напряженном политическом, дипломатическом и военном противостоянии между СССР и США.

Причиной этого стало размещение в 1961 году американским войскам в Турции ракет средней дальности "Юпитер", которые беспрепятственно могли достичь городов в западной части СССР, включая Москву и главные промышленные центры страны.

В ответ на эти действия СССР разместил кадровые воинские части и подразделения (на вооружении у которых находилось как обычное, так и атомное оружие, включая баллистические и тактические ракеты наземного базирования) на острове Куба, в непосредственной близости от побережья США. Кризис мог привести к глобальной ядерной войне, но его удалось избежать.

Ядерные угрозы Путина

Российский диктатор уже давно угрожает миру ядерным оружием, однако стал это делать чаще после начала войны против Украины. Это приводит к тому, что странам Запада приходится думать над гипотетическим ответом на возможный ядерный удар России по Украине или другой стране.

Недавно в Белом доме снова отреагировали на очередные угрозы Путина. В Вашингтоне посоветовали диктатору вывести войска из Украины, если он опасается западной военной помощи Киеву.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Иран Ядерная война
NEWS
Волчанск на карте боевых действий. Что происходит в городе
Волчанск на карте боевых действий. Что происходит в городе
DAILY
Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит