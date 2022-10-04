У Лаврова уверяют, что Россия не хочет разжигать ядерную войну

Фото: у Лаврова заявили, что Россия не хочет развязывать ядерную войну (Getty Images)

Россия солидарна с заявлением лидеров ядерной пятерки и не намерена развязывать ядерную войну.

Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"Одной из важнейших задач считаем сохранение всеми странами ядерной пятерки приверженности постулату о недопустимости любой войны между странами, обладающими ядерным оружием, который получил отражение в январском совместном заявлении лидеров ядерных держав. Россия привержена ему в полной мере", - сказал Воронцов.