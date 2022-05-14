У ЄС можуть обмежити ціни на газ у разі припинення поставок з Росії

Єврокомісія планує встановити верхню межу ціни на газ. Таким способом влада ЄС хоче захистити європейських споживачів від зростання вартості блакитного палива в разі припинення постачання з Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Welt.
"У виняткових обставинах членам ЄС має бути дозволено регулювати споживчі ціни на перехідний період", - наводить видання витяг з документа відомства.
Єврокомісія також пропонує урядам країн ЄС встановити верхню межу цін на газ у разі припинення постачання з Росії. Таким способом планується захистити європейських споживачів і промисловість.
При цьому верхня межа ціни на газ не повинна бути настільки жорсткою, щоб Європа перестала бути досить привабливою для постачання СПГ.
Нагадаємо, раніше аналітики Barclays оцінили втрати економіки ЄС у разі припинення постачання газу з Росії.
Зазначимо, 12 травня російський "Газпром" припинив прокачування газу в Європу через Польщу. Крім того, постачання блакитного палива через Україну скоротилися на чверть.
Країни ЄС готують шостий пакет санкцій проти Росії, в який планується включити ембарго на постачання нафти з Росії. Однак російський газ під обмеження не потрапить, що дозволяє Москві шантажувати західні країни. До чого на цьому тлі готуються в Євросоюзі і що очікувати Україні - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.