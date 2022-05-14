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У ЄС можуть обмежити ціни на газ у разі припинення поставок з Росії

Фото: ЄС може обмежити верхню межу цін на газ (flick.com/libereurope)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Єврокомісія планує встановити верхню межу ціни на газ. Таким способом влада ЄС хоче захистити європейських споживачів від зростання вартості блакитного палива в разі припинення постачання з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Welt.

"У виняткових обставинах членам ЄС має бути дозволено регулювати споживчі ціни на перехідний період", - наводить видання витяг з документа відомства.

Єврокомісія також пропонує урядам країн ЄС встановити верхню межу цін на газ у разі припинення постачання з Росії. Таким способом планується захистити європейських споживачів і промисловість.

При цьому верхня межа ціни на газ не повинна бути настільки жорсткою, щоб Європа перестала бути досить привабливою для постачання СПГ.

Нагадаємо, раніше аналітики Barclays оцінили втрати економіки ЄС у разі припинення постачання газу з Росії.

Зазначимо, 12 травня російський "Газпром" припинив прокачування газу в Європу через Польщу. Крім того, постачання блакитного палива через Україну скоротилися на чверть.

Країни ЄС готують шостий пакет санкцій проти Росії, в який планується включити ембарго на постачання нафти з Росії. Однак російський газ під обмеження не потрапить, що дозволяє Москві шантажувати західні країни. До чого на цьому тлі готуються в Євросоюзі і що очікувати Україні - у матеріалі РБК-Україна.

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