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В ЕС могут ограничить цены на газ в случае прекращения поставок из России

Фото: ЕС может ограничить верхний предел цен на газ (flick.com/libereurope)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Еврокомиссия планирует установить верхний предел цены на газ. Таким способом власти ЕС хотят защитить европейских потребителей от роста стоимости голубого топлива в случае прекращения поставок из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Welt.

"В исключительных обстоятельствах членам ЕС должно быть разрешено регулировать потребительские цены на переходный период", - приводит издание выдержку из документа ведомства.

Еврокомиссия также предлагает правительствам стран ЕС установить верхний предел цен на газ в случае прекращения поставок из России. Таким способом планируется защитить европейских потребителей и промышленность.

При этом верхний предел цены на газ не должен быть настолько жестким, чтобы Европа перестала быть достаточно привлекательной для поставок СПГ.

Напомним, ранее аналитики Barclays оценили потери экономики ЕС в случае прекращения поставок газа из России.

Отметим, 12 мая российский "Газпром" прекратил прокачку газа в Европу через Польшу. Кроме того, поставки голубого топлива через Украину сократились на четверть.

Страны ЕС готовят шестой пакет санкций против России, в который планируется включить эмбарго на поставки нефти из России. Однако российский газ под ограничения не попадет, что позволяет Москве шантажировать западные страны. К чему на этом фоне готовятся в Евросоюзе и что ожидать Украине - в материале РБК-Украина.

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