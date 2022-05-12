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"Газпром" відмовився від прокачування газу через польську ділянку трубопроводу "Ямал-Європа"

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Москва, Четвер 12 травня 2022 16:06
"Газпром" відмовився від прокачування газу через польську ділянку трубопроводу "Ямал-Європа" Фото: "Газпром" опинився в міжнародній ізоляції (twitter.com/GazpromEN)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російський холдинг "Газпром "відмовився від використання польської ділянки трубопроводу "Ямал-Європа" для транспортування газу. Своє рішення в компанії пояснили введеними Росією санкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як пояснив російським виданням представник "Газпрому" Сергій Купріянов, введені сьогодні Москвою санкції забороняють холдингу використовувати ділянку газопроводу "Ямал-Європа", які проходить через територію Польщі. Трубопровід належить польській компанії EuRoPol GAZ - спільному підприємству PGNiG і російського газового монополіста.

У "Газпромі" звинуватили польську сторону в неодноразовому порушенні своїх прав як акціонера. Купріянов також нагадав, що у квітні Польща внесла російський холдинг в санкційний список.

&quot;Газпром&quot; відмовився від прокачування газу через польську ділянку трубопроводу &quot;Ямал-Європа&quot;

Нагадаємо, напередодні влада Росії ввела відповідні санкції проти ЄС. У переліку опинилася 31 компанія - в основному європейські дочірні підприємства "Газпрому", в тому числі польське EuRoPol GAZ і німецьке Gazprom Germania.

Зазначимо, 11 травня постачання російського газу в Європу через Україну скоротилися на чверть після відмови Москви перенести точку транзиту.

Як повідомляло РБК-Україна, Оператор ДТС України (ОДТСУ) з 11 травня припинив транзит газу до Європи через захоплену російськими військами ДВС "Сохрановка" в Луганській області.

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