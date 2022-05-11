Транзит газу до Європи територією України впав на чверть після закриття ГВС "Сохрановка"

Потоки російського газу в Європу через Україну 11 скоротилися на чверть після того, як Київ призупинив використання транзитного маршруту через ГВС "Сохранівка", звинувативши в цьому втручання російських окупаційних сил. Експорт через Україну був порушений вперше з початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Україна залишалася основним маршрутом транзиту російського газу до Європи навіть після того, як Москва розв'язала війту після України. Через закритий транзитний пункт зазвичай проходить близько 8% поставок російського газу в Європу.

Підконтрольний Кремлю "Газпром", що володіє монополією на експорт російського газу по трубопроводах, заявив, що як і раніше поставляє газ в Європу через Україну, але в середу його обсяги становили 72 млн кубометрів в порівнянні з 95,8 млн кубометрів у вівторок.

Дані "Газпрому" свідчать про те, що використовувалася тільки"Суджа". Дані ОГТСУ показали, що обсяги транзиту газу знизилися після того, як заявки на російський газ через пункт пропуску "Сохранівка" на 11 травня впали до нуля.

Нагадаємо, Оператор ГТС України (ОГТСУ) заявив, що з 11 травня припиняє транзит газу до Європи через захоплену російськими військами ГВС "Сохранівка" в Луганській області. Компанія повідомила про настання форс-мажорних обставин.

Через цей транзитний пункт проходить майже третина газу, що поставляється з Росії в Європу через Україну.

Водночас в ОГТСУ запропонували "Газпрому" тимчасове перенесення недоступних потужностей з фізичної точки з'єднання "Сохранівка" на фізичну точку з'єднання "Суджа", яка знаходиться на контрольованій Україною території.

Однак у російському "Газпромі" відмовилися перенести транзит на газорозподільну станцію Суджа", заявивши, що технологічно неможливо зробити виходячи з російської потокової схеми. При цьому раніше "Газпром" вже перенаправляв потоки на цю точку у зв'язку з ремонтом трубопроводів.