Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні

Країни ЄС планують ввести ембарго на постачання нафти з РФ, перекривши Кремлю найбільший канал валюти. Але російський газ, від якого залежать економіки багатьох країн Європи, все ще дозволяє Москві диктувати свої умови, змушуючи західні країни діяти в обхід запроваджених ними ж санкцій. Детальніше – нижче у матеріалі РБК-Україна.

Росія продовжує газовий шантаж країн, які підтримали Україну в розпочатій Кремлем війні. З 27 квітня припинено постачання газу до Польщі та Болгарії за контрактами, термін оплати за якими настав на цю дату. Москва вимагає від компаній з "недружніх" країн оплачувати газ в рублях.

Європейські покупці вважають, що такі умови порушують діючі угоди. Польська PGNiG вирішила не продовжувати контракт з "Газпромом" і має намір вимагати відшкодування збитку через недотримання угоди.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення поставок газу в черговий раз підтверджує небезпеку співпраці з РФ. "Росія розглядає як зброю не тільки газ, але будь-яку торгівлю. Просто чекає моменту, коли тим чи іншим торговим напрямком можна скористатися", – заявив Зеленський.

Володимир Путін ще в кінці березня видав указ, за яким всі "недружні" країни, а це більше 50 держав, у тому числі США і ЄС, повинні платити за газ виключно в рублях, в іншому випадку, поставки будуть припинені.

РБК-Україна детально писало про нову схему розрахунку, на якій наполягають в РФ. Компанії-покупці повинні відкривати в "Газпромбанку" спеціальні рахунки, перераховувати туди валюту, а банк буде самостійно займатися конвертацією її в рублі.

Путін і глава "Газпрому" Олексій Міллер (Фото: svoboda.org)

Деякі країни, в тому числі, Польща і Німеччина, заявили, що такий механізм неприйнятний, оскільки є, по суті, обходом санкцій, накладених на Росію через війну з Україною. Фінляндія заявила, що вже в травні припинить імпорт російського газу. Однак відмова приймати новий порядок оплати не змусила РФ змінити позицію.

У Єврокомісії розцінили ультиматум Росії як шантаж і спробу обійти введені щодо неї санкції. На сьогоднішній день про згоду виконувати умову РФ з країн ЄС заявила лише Угорщина. Готові піти на нові умови також Молдова і Сербія, яка отримує газ через Болгарію. У Белграді заявили, що це створює деякі проблеми, проте Москва пообіцяла їх вирішити. Решта країн Європи в більшості категорично відмовилися від ультиматуму РФ.

Газ перекриють наприкінці травня

Припинити постачання газу більшості покупців Росія може в третій декаді травня – саме тоді настають остаточні терміни розрахунку з "Газпромом". Але в Європі готові до такого сценарію.

"Ми знаходимося в тісному контакті з усіма державами-членами ЄС. Ми працювали над забезпеченням альтернативних поставок і заповненням сховищ газу в ЄС", – заявила глава ЄК Урсула фон дер Ляйен. Вона запевнила, що в ЄС вже є плани дій на такий випадок.

В Євросоюзі розробляють схему спільної закупівлі газу, його нестачу планується замінити, зокрема, збільшенням імпорту LNG (скраплений газ) із США. Крім того, з 1 травня запрацював інтерконектор між Польщею та Литвою. Трубопровід може прокачувати газ в обох напрямках, забезпечуючи енергонезалежність країн Балтії, повідомив оператор газотранспортної системи Литви.

Але повністю відмовитися від російського газу до кінця 2022 року все-таки не вдасться. Новий пакет санкцій, який в ЄС будуть розглянутий 3 травня, як очікується, передбачатиме лише ембарго на нафту.

"Я думаю, що на цьому тижні очікується оголошення плану ембарго. Воно не буде введено на весь обсяг, але буде зрозуміло, яким чином воно буде реалізовано", - зазначив директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Навіть з огляду на винятки, які будуть для Угорщини та Словаччини, оскільки вони не можуть відразу відмовитися від російської нафти, втрати надходжень до бюджету РФ від ембарго за попередніми оцінками скоротяться мінімум у 4,5 рази – зі 110 до 25 млрд доларів.

При цьому поставки газу з Росії в Європу можуть тривати, але в меншому обсязі. Поки, крім Німеччини, повністю відмовитися від російського газу не можуть Австрія, Угорщина, Італія та Словаччина.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен (Фото: Thierry Monasse / Getty Images)

Шантаж Росії через високу енергозалежність цих країн частково спрацював. Деякі компанії вже погодилися на ультиматум РФ і прийняли нові умови оплати газу. За інформацією Bloomberg, рахунки для переказу валюти в рублі в "Газпромбанку" відкрили вже 10 компанії, в тому числі з Італії.

Підтвердили відкриття рахунків для оплати газу в рублях і в Угорщині. За даними ВВС, погодилася на рублі німецька Uniper і компанія з Австрії. І в інших країнах недержавні компанії в подібній ситуації мають право діяти на свій розсуд, ігноруючи позицію уряду - ніяких санкцій за це поки не передбачено.

Можливо, саме на це і розраховують в Москві. За неофіційною інформацією, на поточному тижні в Єврокомісії має пройти детальне обговорення питання про можливість виконання нових умов Росії з оплати газу. Але поки ситуація виглядає так, що боязнь фінансових втрат цілком може привести до збільшення числа компаній, які погодяться виконувати ультиматум Москви.

Газова голка для ЄС

Залежність країн Європи від російського газу досить велика. В Угорщині та Словаччині вона на рівні 25% і 22% у загальному споживанні енергоресурсів відповідно. У Молдові – 17%, Австрії – 15%, Німеччині – 14%, Болгарії – 12%, Польщі – 11%, Італії-10%. Найменше у Фінляндії, Франції та Бельгії – 2-3%.

Навіть часткова відмова від російського газу і перехід до альтернативних постачальників призведе до підвищення цін, і саме цього побоюються в деяких країнах Європи, в тому числі в Німеччині.

"Ми хочемо уникнути драматичної економічної кризи, втрати мільйонів робочих місць і заводів, які більше ніколи не відкриються. Це мало б серйозні наслідки для нашої країни, для всієї Європи, а також серйозно вплинуло б на фінансування відновлення України. Ось чому я зобов'язаний сказати: ми не можемо цього допустити", – заявив канцлер ФРН Олаф Шольц в недавньому інтерв'ю Spigel.

На думку радниці міністра енергетики України Лани Зеркаль, "Газпром", виставляючи ультиматуми, відчуває на міцність стійкість і єдність ЄС своїм перевіреним і улюбленим способом – використовувати газ як засоби політичного впливу і корупції.

"Однак це раніше корупція роками сприймалася європейськими політиками (німецькими, угорськими та іншими) як нормальна Бізнес практика, яка надавала додаткові конкурентні переваги, створювала робочі місця та додану вартість", – зазначила вона.

Але зараз наведення страху на країни ЄС, використовуючи Польщу і Болгарію, зазначила Зеркаль, призвело до протилежного результату. "Європа готова спільно протистояти шантажу, вирішувати разом питання постачання і зберігання газу, а головне ризикувати, навіть "солодкими " контрактами", - пояснила експерт.

Поставки російського газу в Європу можуть впасти (Фото: GettyImages)

Тим часом поставки російського газу на ключові ринки в квітні впали на 22% в порівнянні з березнем, а з початку року зниження досягло 27%, повідомляє Bloomberg. Причина не тільки в сприятливій погоді в другій половині зими, а й у відмові від закупівель російського газу в ЄС. У самій РФ видобуток газу з початку року скоротився на 0,4%, А в квітні – на 5,2%.

Україна, можливо, обійдеться без імпорту

Ціна газу на спотових ринках Європи залишається високою, реагуючи зростанням на будь-яку інформацію з Росії. За оцінкою експертів, чекати зниження цін підстав немає. Тому закачування газу в сховища на наступний опалювальний сезон всім країнам Європи обійдеться дорожче.

Україна поки заповнює сховища газом власного видобутку, скоротивши імпорт до мінімуму. Але, можливо, додатково закуповувати газ і не доведеться, вважає Харченко. В умовах війни видобуток газу впав на 5%, але і споживання скоротилося – на 30-35%.

"З точки зору споживання газу, ми дуже близькі до того, щоб задовольнити попит газом власного видобутку, і нам будуть потрібні мінімальні обсяги імпорту, якщо взагалі будуть потрібні", - відзначив Харченко.

Генеральний директор консалтингової компанії "Нафтогазбудінформатика" Леонід Уніговський вважає, що остаточні прогнози, враховуючи ризики, робити поки не можна. Падіння видобутку на 5%, на його думку, виглядає як вельми оптимістична оцінка, якщо говорити за підсумками року, так само як і зниження попиту на 30%.

"Друге питання, що буде на сході країни – чи будемо відновлювати газопостачання в Луганській і Донецькій областях або замінимо газ іншими видами енергоресурсів", - зазначив Уніговський. Він вважає, що з урахуванням залишків газу з зими варто докупити не менше 2-3 млрд кубометрів по імпорту.

"В кінцевому рахунку, зможемо щось продати потім в Європу. Можливо, домовитися з ЄС, що з їхніх запасів, якщо нам буде треба, вони віддадуть щось. Тоді можна і не закуповувати. Але це ризик. Особливо якщо Росія перерве транзит", - зазначив Уніговський. За оцінками голови НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренко, є ризики, що через дії окупантів третина транзиту газу до Європи через Україну може бути втрачена.

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Європа, готуючись ввести ембарго на російську нафту, все ж поки не ризикує повністю припинити імпорт енергоресурсів з Росії. Якщо вугілля з РФ країни ЄС припинять закуповувати вже в серпні, то від поставок газу в поточному році можуть відмовитися лише частково. Ембарго на нафту при цьому з великою часткою ймовірності введуть з виключенням для Угорщини та Словаччини. За неофіційною інформацією, нафтове ембарго, яке входить в новий – шостий за рахунком пакет санкцій, може вводитися поступово, і повністю вступити в силу на початку 2023 року.