У ЄС можуть обмежити ціни на газ у разі припинення поставок з Росії

Єврокомісія планує встановити верхню межу ціни на газ. Таким способом влада ЄС хоче захистити європейських споживачів від зростання вартості блакитного палива в разі припинення постачання з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Welt .

При цьому верхня межа ціни на газ не повинна бути настільки жорсткою, щоб Європа перестала бути досить привабливою для постачання СПГ.

Єврокомісія також пропонує урядам країн ЄС встановити верхню межу цін на газ у разі припинення постачання з Росії. Таким способом планується захистити європейських споживачів і промисловість.

"У виняткових обставинах членам ЄС має бути дозволено регулювати споживчі ціни на перехідний період", - наводить видання витяг з документа відомства.

Нагадаємо, раніше аналітики Barclays оцінили втрати економіки ЄС у разі припинення постачання газу з Росії.

Зазначимо, 12 травня російський "Газпром" припинив прокачування газу в Європу через Польщу. Крім того, постачання блакитного палива через Україну скоротилися на чверть.

Країни ЄС готують шостий пакет санкцій проти Росії, в який планується включити ембарго на постачання нафти з Росії. Однак російський газ під обмеження не потрапить, що дозволяє Москві шантажувати західні країни. До чого на цьому тлі готуються в Євросоюзі і що очікувати Україні - у матеріалі РБК-Україна.

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