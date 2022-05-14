В ЕС могут ограничить цены на газ в случае прекращения поставок из России
Еврокомиссия планирует установить верхний предел цены на газ. Таким способом власти ЕС хотят защитить европейских потребителей от роста стоимости голубого топлива в случае прекращения поставок из России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Welt.
"В исключительных обстоятельствах членам ЕС должно быть разрешено регулировать потребительские цены на переходный период", - приводит издание выдержку из документа ведомства.
Еврокомиссия также предлагает правительствам стран ЕС установить верхний предел цен на газ в случае прекращения поставок из России. Таким способом планируется защитить европейских потребителей и промышленность.
При этом верхний предел цены на газ не должен быть настолько жестким, чтобы Европа перестала быть достаточно привлекательной для поставок СПГ.
Напомним, ранее аналитики Barclays оценили потери экономики ЕС в случае прекращения поставок газа из России.
Отметим, 12 мая российский "Газпром" прекратил прокачку газа в Европу через Польшу. Кроме того, поставки голубого топлива через Украину сократились на четверть.
Страны ЕС готовят шестой пакет санкций против России, в который планируется включить эмбарго на поставки нефти из России. Однако российский газ под ограничения не попадет, что позволяет Москве шантажировать западные страны. К чему на этом фоне готовятся в Евросоюзе и что ожидать Украине - в материале РБК-Украина.
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