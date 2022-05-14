В ЕС могут ограничить цены на газ в случае прекращения поставок из России

Еврокомиссия планирует установить верхний предел цены на газ. Таким способом власти ЕС хотят защитить европейских потребителей от роста стоимости голубого топлива в случае прекращения поставок из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Welt .

При этом верхний предел цены на газ не должен быть настолько жестким, чтобы Европа перестала быть достаточно привлекательной для поставок СПГ.

Еврокомиссия также предлагает правительствам стран ЕС установить верхний предел цен на газ в случае прекращения поставок из России. Таким способом планируется защитить европейских потребителей и промышленность.

"В исключительных обстоятельствах членам ЕС должно быть разрешено регулировать потребительские цены на переходный период", - приводит издание выдержку из документа ведомства.

Напомним, ранее аналитики Barclays оценили потери экономики ЕС в случае прекращения поставок газа из России.

Отметим, 12 мая российский "Газпром" прекратил прокачку газа в Европу через Польшу. Кроме того, поставки голубого топлива через Украину сократились на четверть.

Страны ЕС готовят шестой пакет санкций против России, в который планируется включить эмбарго на поставки нефти из России. Однако российский газ под ограничения не попадет, что позволяет Москве шантажировать западные страны. К чему на этом фоне готовятся в Евросоюзе и что ожидать Украине - в материале РБК-Украина.

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