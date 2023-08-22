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ЕС компенсирует странам блока часть расходов на поставку Украине самолетов F-16

Украина, Вторник 22 августа 2023 08:57
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ЕС компенсирует странам блока часть расходов на поставку Украине самолетов F-16 Фото: Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Европейский Союз компенсирует странам-членам блока часть расходов на поставку Украине истребителей F-16.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europa Press.

Он пояснил, что эта поставка не является результатом соглашения с ЕС, а является "двусторонним решением нескольких стран, которые сформировали группу для координации своих действий".

С другой стороны, он сказал, что то, что ЕС обязательно компенсируют часть стоимости самолетов, если страны-организаторы потребуют этого.

Боррель надеялся, что эти самолеты могут "оказать поддержку" Украине, хотя и признал, что, "к сожалению", F- 16 "не скоро можно будет использовать", поскольку сперва требуется обучить пилотов, а это предполагает "долгую задачу".

"Но чем раньше вы начнете, тем лучше", - заявил он.

Он напомнил, что Украина давно требовала этой поддержки с воздуха. Кроме того, у страны есть недостаток "отсутствия поддержки с воздуха и ракет большой дальности". По его словам, это очень необходимо для того, чтобы Россия не продолжала безнаказанно бомбить украинские города.

F-16 для Украины

Напомним, США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина получит самолеты после завершения обучения пилотов.

Отметим, что Нидерланды должны предоставить Украине 42 истребителя, а Дания - еще 19. При этом первую группу истребителей F-16 от Дании Украина получит еще до Нового года.

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