ЄС компенсує країнам блоку частину витрат на постачання Україні літаків F-16

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europa Press.

Він пояснив, що це постачання не є результатом угоди з ЄС, а є "двостороннім рішенням кількох країн, які сформували групу для координації своїх дій".

З іншого боку, він сказав, що те, що ЄС обов'язково компенсує частину вартості літаків, якщо країни-організатори вимагатимуть цього.

Боррель сподівався, що ці літаки можуть "надати підтримку" Україні, хоч і визнав, що, на жаль, F-16 "не скоро можна буде використовувати", оскільки спочатку потрібно навчити пілотів, а це передбачає "довге завдання".

"Але чим раніше ви почнете, тим краще", - заявив він.

Він нагадав, що Україна давно вимагала цієї підтримки з повітря. Крім того, країна має брак "відсутності підтримки з повітря і ракет великої дальності". За його словами, це дуже необхідно для того, щоб Росія не продовжувала безкарно бомбардувати українські міста.