ua en ru
Пт, 08 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Молдове ограничили русский язык в парламенте: сторонники Путина недовольны

08:16 08.05.2026 Пт
2 мин
Парламент Молдовы утвердил румынский язык как единственный рабочий в законодательном органе
aimg Филипп Бойко
В Молдове ограничили русский язык в парламенте: сторонники Путина недовольны Фото: парламент Молдовы (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Парламент Молдовы ввел ограничения на использование русского языка во время официальных заседаний. Отныне румынский язык становится единственным рабочим языком в высшем законодательном органе страны, но пророссийскую оппозицию это не устраивает.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Читайте также: Украина усиливает оборону на границе с непризнанным Приднестровьем (фото)

Раньше русский язык в Молдове имел статус "межэтнического", а все документы обязательно переводили. Теперь эта привилегия отменена.

Пророссийская оппозиция отреагировала мгновенно: приспешники РФ и представители правых партий устроили протест прямо в зале. После бурных дискуссий они коллективно покинули помещение. Работа парламента была фактически заблокирована на некоторое время.

Обвинения в подрыве демократии

Член Коммунистической партии Константин Старис назвал новые правила нелегитимными. По его мнению, такие шаги ведут к авторитаризму.

"Согласно этой логике, следующим шагом Партии действия и солидарности была бы отмена выборов", - заявил Старис, намекая на правящую партию PAS.

Ответ правящей партии

Представители власти отрицают обвинения в притеснениях. Игорь Талмазан, который презентовал новый регламент, заверил, что права меньшинств не нарушаются.

Он выделил несколько ключевых моментов:

  • депутаты могут свободно общаться на языках национальных меньшинств вне трибуны;
  • в государственных учреждениях должен господствовать только официальный язык;
  • румынский становится основой для всего документооборота.

"Но язык, который будет использоваться в государственных учреждениях, - это наш официальный язык - румынский", - резюмировал Талмазан.

Языковой вопрос как геополитический выбор

Агентство напоминает, что Молдова имеет сложную историю. Более 150 лет страна не имела независимости. Она была частью Российской империи, впоследствии - Великой Румынии и Советского Союза. Независимость Кишинев получил только в 1991 году.

Сейчас страна определилась с европейским вектором развития и румынский язык является единственным государственным. Он становится все более популярным среди молодежи, ведь новое поколение стремится к интеграции в Европейский Союз. Однако русский язык все еще остается распространенным в медиа и повседневном общении части населения.

Какие еще последние новости о Молдове

Уже сообщалось, что президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности страны присоединиться к "Коалиции желающих" для поддержки Украины. Кишинев уже обсуждает с украинской стороной возможные форматы участия, учитывая нейтральный статус государства.

Также уже в следующем году Молдова официально покинет ряды так называемого СНГ. Юридическая процедура денонсации соответствующих соглашений уже запущена и находится в активной фазе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Молдова
Новости
Украина хочет получить данные о своих гражданах в ЕС для подготовки к возвращению
Украина хочет получить данные о своих гражданах в ЕС для подготовки к возвращению
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта