Топливо дешевеет: сколько стоят бензин, дизель и газ на АЗС 21 апреля

13:25 21.04.2026 Вт
Дизель подешевел сразу на 2 гривны
aimg Мария Кучерявец
Топливо дешевеет: сколько стоят бензин, дизель и газ на АЗС 21 апреля Фото: цены на АЗС пошли вниз (Getty Images)

Популярные сети АЗС переписали ценники на ДТ и автогаз. Владельцы дизельных авто могут заправиться выгоднее.

РБК-Украина рассказывает, как изменились цены на АЗС 21 апреля и где заправиться дешевле.

Главное:

  • Бензин: цены на самый популярный А-95 в пределах 69,90-75,99 грн.
  • Дизель: сети OKKO и WOG снизили стоимость стандартного ДТ сразу на 2 грн, а "Укрнафта" опустила цену на 1,60 грн.
  • Автогаз: дешевле всего заправиться можно на АЗС "Укрнафты", где цена упала на 1 грн и составляет 48,90 грн, тогда как на других сетях она держится на уровне 49,90 грн.

Как изменились цены на топливо

OKKO и WOG существенно снизили стоимость стандартного дизельного топлива - на 2 грн/л по сравнению с предыдущим днем. Оно на обеих сетях продается по 89,90 грн за литр.

Аналогичное удешевление наблюдается и на брендовое ДТ (92,90 грн вместо 94,90 грн).

Фото: цены на популярных АЗС 21 апреля (инфографика РБК-Украина)

В то же время дизель и автогаз стали дешевле на государственной "Укрнафте" - на 1,60 грн и 1 грн соответственно.

Сеть SOCAR пока сохраняет ценники без изменений по сравнению с данными за 20 апреля.

Детализация цен на АЗС 21 апреля

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 85,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 78,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 75,90 грн
  • ДТ Pulls: 92,90 грн
  • ДТ Евро: 89,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 85,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 78,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 75,90 грн
  • ДТ Mustang: 92,90 грн
  • ДТ Евро-5: 89,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 85,99 грн
  • Бензин NANO 95: 79,99 грн.
  • Бензин А-95: 75,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 94,99 грн.
  • ДТ NANO: 91,99 грн
  • Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 78,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 72,90 грн
  • Бензин А-95: 69,90 грн
  • Бензин А-92: 66,90 грн
  • ДТ (Energy): 88,90 грн
  • ДТ: 86,90 грн
  • Газ: 48,90 грн
