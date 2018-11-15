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У Мілані через збої в електросистемі метро постраждали 14 людей

Новини » Суспільство    15.11.2018 - 14:26
У Мілані через збої в електросистемі метро постраждали 14 людей
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Серед постраждалих - двоє дітей

У Мілані через збої електросистеми в метро раптово зупинився поїзд, унаслідок чого травмувались 14 людей.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ANSA.

Інцидент стався вранці 15 листопада в "годину пік", коли вагони метро переповнені пасажирами. Через зменшення напруги у мережі, спрацювала аварійна система, яка й зупинила поїзд. Серед постраждалих пасажирів - двоє дітей 8 та 10 років.

Проте госпіталізації потребував лише один постраждалий - лікарі запідозрили у нього перелом ноги. Всі інші отримали лише синці та подряпини. 

Нагадаємо, в Італії нещодавно запровадили надзвичайний стан через негоду. Зокрема, режим надзвичайного стану запровадили в Калабрії, Емілії-Романьї, Фріулі-Венеції-Джулії, Лаціо, Лігурії, Ломбардії, Сардинії Сицилії, Тоскані, Венето та Трентіно - Альто-Адідже. 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що кількість загиблих в результаті повеней в Італії збільшилася до 30 осіб.

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