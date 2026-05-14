Ермаку избрали меру пресечения: что решил суд

Стоит заметить, что сторона обвинения просила для Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 180 млн гривен.

Процессуальные обязанности

Если залог будет внесен, Ермака освободят из СИЗО, но наложат на него ряд процессуальных обязанностей.

Среди них:

Быть на связи: являться к следователю, прокурору или в суд по первому же вызову.

Отчитываться о передвижении: предупреждать, если он сменит место жительства или работу.

Не уезжать из Киева: ему запрещено покидать пределы города без специального разрешения.

Сдать паспорта: отдать на хранение все загранпаспорта, дипломатические паспорта и любые документы, позволяющие уехать из страны.

Носить браслет: обязательно носить электронное средство контроля.

Запрет на общение. Ермаку строго-настрого запрещено обсуждать детали дела с другими подозреваемыми и свидетелями. Среди них: Алексей Чернышев, Тимур Миндич, Вероника Аникиевич и т.д.

Если Ермак после внесения залога нарушит хотя бы одно из этих правил, то 140 миллионов гривен пойдут в доход государства, а самого подозреваемого снова отправят за решетку.

Что говорит Ермак

Решение суда вступает в силу немедленно. Защита имеет 3 дня, чтобы подать апелляцию в Апелляционную палату ВАКС.

Ермак в зале суда сразу заявил, что будет оспаривать решение.

Относительно залога в 140 миллионов гривен, эксруководитель ОП утверждает, что у него "нет таких денег", но есть "много друзей" и он будет пытаться собрать сумму "если будет такая возможность".

Ермаку вручили подозрение

Напомним, вчера, 11 мая, сотрудники САП и НАБУ проводили следственные действия с бывшим руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Сначала соответствующие видео появились в сети, затем информацию подтвердили источники РБК-Украина.

После этого НАБУ сообщило, что экс-руководителю ОП вручили подозрение, поскольку, по данным следствия, он участвовал в схеме с "отмыванием" денег на строительстве элитных частных домов.

Речь о строительстве элитного коттеджного городка "Династия" в Козине под Киевом. По версии правоохранителей, в преступную группу также входили бизнесмен Тимур Миндич и экс-вице-ппремьер Алексей Чернышев.

По данным НАБУ и САП, участники схемы использовали коррупционные активы для строительства четырех частных резиденций.