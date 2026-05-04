Без Ермака, но со "старой гвардией": с кем теперь советуется Зеленский

12:55 04.05.2026 Пн
3 мин
С кем у президента сложились теплые отношения?
aimg Валерий Ульяненко aimg Милан Лелич aimg Юлия Акимова
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
После увольнения Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента, глава государства Владимир Зеленский стал чаще общаться с Русланом Стефанчуком, Александром Корниенко и Давидом Арахамией.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Семь лет Зеленского. Какой план президента на войну, власть и выборы".

На фоне остановки мирных переговоров и отсрочки выборов политическая активность в Украине снизилась. Кризис в Верховной Раде в последнее время стал менее острым, а парламент снова начал демонстрировать результативную работу.

Эквивалентной замены Ермаку не нашлось

Президент делегировал решение парламентских вопросов так называемым "старейшинам": спикеру Руслану Стефанчуку, его первому заместителю Александру Корниенко и главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии. Именно эти чиновники сейчас входят в ближний круг главы государства.

После увольнения Андрея Ермака Зеленский стал чаще общаться со "старой гвардией", однако эквивалентной замены бывшему руководителю ОП так и не нашлось. Это объясняется тем, что с предыдущим главой Офиса президента связывали не только рабочие, но и глубокие личные отношения.

По словам собеседников РБК-Украина, сейчас президент выглядит более одиноким. Если раньше рядом с ним всегда был кто-то, кто мог посоветовать, отвлечь или пошутить (как Андрей Богдан или Андрей Ермак), то с нынешним главой Офиса отношения носят рабоче-формальный характер. При этом эмоционально-психологическую связь с Ермаком президент, вероятно, сохраняет и дальше.

"У президента не может быть друзей"

"У президента страны, находящейся в состоянии войны, не может быть друзей", - так Зеленский прокомментировал санкции в отношении Тимура Миндича в прошлом году.

Поэтому президент сейчас опирается на людей-функций, вроде заместителей главы Офиса президента.

"Это не заместители Кирилла (руководителя ОП Кирилла Буданова, - ред.), как это не были заместители Ермака. Это его заместители", - рассказал собеседник в президентском окружении.

Советник Дмитрий Литвин занимается медийными вопросами, а парламентскими делами - "старая гвардия". При этом при необходимости Зеленский может напрямую позвонить какому-то министру или главам ОГА.

Собеседник РБК-Украина в военных кругах сообщил, что Зеленский принимает военные решения крайне осторожно. Он может выслушать многих людей, взвесить различные факторы, плюсы и риски, даже выехать непосредственно "в поля".

Но главным его советником в вопросах фронта был и остается главнокомандующий Александр Сырский.

"По оперативной обстановке они созваниваются чуть ли не каждые два часа. Между ними сложились достаточно теплые отношения. Зеленский и Залужный все-таки разные, а с Сырским они по темпераменту совпали. Они оба более решительные, авантюрные в положительном смысле этого слова", - сказал собеседник.

Напомним, Буданов заявил, что ситуация в Верховной Раде является лишь проблемой, которую уже удалось преодолеть, а не кризисом. По его словам, для этого руководство ОП проводило личные встречи с нардепами и договорилось о дальнейшем взаимодействии.

РБК-Украина также писало, что работа Буданова на посту главы Офиса президента кардинально отличается от того, как работал его предшественник Андрей Ермак. Он не пытается быть везде одновременно и много делегирует.

