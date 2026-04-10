Сидит не в кабинете Ермака и много делегирует. Как Буданов изменил работу в ОП

Работа Кирилла Буданова на посту главы Офиса президента кардинально отличается от того, как работал его предшественник Андрей Ермак. Он не пытается быть везде одновременно и много делегирует.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "100 дней у власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой ".

"Функционал Ермака за шесть лет фактически соответствовал статусу вице-президента, который менеджерировал все. Буданов этого не делает и не влезает везде" - рассуждает в разговоре с изданием собеседник в Раде.

Буданов на этом месте ведет себя совсем иначе - с этим согласны все без исключения собеседники РБК-Украина в разных структурах власти.

Если его предшественник любил микроменеджмент и пытался заниматься буквально всем - от сборной по футболу до отношений с Глобальным Югом, нынешний руководитель ОП и делегирует задачи, и сам не пытается быть везде одновременно. Десятки различных рабочих групп, созданных и возглавляемых Ермаком, по сути прекратили свою деятельность с его уходом.

Буданов выбрал кабинет Кучмы

Примечательно, что Буданов разместился не в бывшем кабинете Ермака, а в кабинете, где когда-то сидел друг президента и его экс-помощник Сергей Шефир, и еще раньше - бывший президент Леонид Кучма.

"Ермак сидел всегда или у президента, или у себя. Буданов перемещается по ОП, ходит на доклады к президенту, а для больших совещаний ему надо идти в другой, просторный кабинет на Банковой", - рассказывает один из собеседников издания.

Характер отношений с непосредственным руководителем, собственно с президентом - еще одно отличие между бывшим и нынешним руководителем Офиса. Если взаимодействие Ермака с президентом Украины Владимиром Зеленским во многом строилось на неформальном доверии и персональной дружбе, то с назначением Буданова эта коммуникация стала более формализованной, институциональной и служебной.

В целом между ними нормальные отношения с взаимоуважением в парадигме начальник-подчиненный - такую оценку РБК-Украина услышало сразу от нескольких собеседников во власти.

"Кирилл пока еще не интегрировался с президентом темпераментами. Надо, чтобы эмоции чуть чаще совпадали и чтобы они больше поработали рядом. Андрей Борисович очень часто бывал на четвертом этаже, Кирилл исключительно по делу. Это в целом делает отношения более рабочими, что неплохо, потому что дает больше пространства президенту", - делится один из информированных собеседников, близких к Зеленскому.

Отношения с командой Офиса президента

Масштабных кадровых чисток или обновлений на Банковой Буданов пока не проводил. Источник издания говорит, что глава ОП координирует команду Офиса, ставя им конкретные задачи.

Например, заместителя по региональной политике Виктора Микиту он отправил непосредственно "в поля" - то есть в регионы. А заместитель по юридическим вопросам Ирина Мудрая берет на себя часть экономических функций как заместитель председателя Совета по поддержке предпринимательства. Недавно этот Совет возглавил Буданов.

В целом отношения главы ОП со своими заместителями источники издания описывают как "конструктивные". Наряду с регулярными совещаниями, которые проводит с ними Буданов, его "замам" в целом удается проще и оперативнее коммуницировать с ним, говорит один из собеседников. Другой источник из команды президента объясняет: Буданов более сфокусировано подходит к проблемам.

"У Кирилла другой стиль, он старается координировать заместителей более мягко, проводит регулярные совместные совещания, значительно более доступен для сотрудников. Решение все равно принимает президент. В целом Офис сейчас более вовлечен не через одного человека, как раньше, а через разных. Кирилл подтягивает с собой людей, то есть больше может полагаться на заместителей. Президент больше взаимодействует с заместителями", - отмечает собеседник.

Ведение переговорных дел

На новом месте Буданов вынужден заниматься не яркими операциями вроде диверсий против врага или ликвидаций российских военных преступников, а важными, но рутинными вопросами, как например, ветеранская политика, политика памяти, встречи с бизнесом, восстановление разрушенного жилья и тому подобное.

"Переговорные дела он продолжает вести. По военным и другим важным вопросам он высказывается и его мнение спрашивают. Как глава Офиса он часто приходит к президенту с кучей бумаги, но это означает, что работа в Офисе продолжается и бумаги не лежат без дела. Кажется, что ему, наоборот, нравится заниматься решением каких-то таких вопросов, которые давно не решались", - рассказывает источник из команды Зеленского.