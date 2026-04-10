Есть ли кризис в Раде? Буданов лично встречался с нардепами и объявил об изменениях

Ситуация в Верховной Раде не является кризисом, а лишь проблемой, которую уже удалось преодолеть. Для этого руководство Офиса президента проводило личные встречи с народными депутатами и договорилось о дальнейшем системном взаимодействии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова Укринформу и Новини.LIVE.

Парламентского кризиса нет, были проблемы

Говоря о работе Верховной Рады Буданов отметил, что ситуация в парламенте не была кризисом в полном смысле.

"Я две недели назад говорил, что нет кризиса, есть проблема. Я же говорил: "Мы ее преодолеем". Я вам солгал? Нет. Решения, которые нам нужны, есть. Да, можно по-разному смотреть, что там немножко не добрали, хотелось бы большего, скажем, нашим международным партнерам, но ведь есть национальный интерес. И мы сделали то, что нужно было", - заявил он.

Руководитель ОП сказал, что принятые решения позволят обеспечить финансирование государства и избежать сокращения бюджетных программ.

"Это даст нам сейчас возможность получить необходимые, давайте откровенно говорить, средства для функционирования нашего государства. Для того, чтобы не было сокращения бюджетных программ", - добавил он.

При этом, как именно удалось достичь договоренностей, Буданов раскрывать не стал.

"Здесь, извините, не будет вам ответа, что-то должно оставаться за кулисами. Я за свою жизнь с таким огромным количеством людей имел дело, что, поверьте, наши народные депутаты - это просто ангелы по сравнению с теми, с кем мне приходилось ввести разного рода переговоры", - рассказал он.

Диалог с Радой будет продолжен на системной основе

Отвечая на вопрос о нынешнем сотрудничестве Офиса президента с парламентом и на каком уровне диалог сейчас Буданов сказал: "Я надеюсь, что этот диалог будет продолжен на системной основе. Мы договорились с ними на последней большой встрече о следующей, она должна скоро состояться".

По его словам, встречи могут стать регулярными.

"Здесь нужен системный подход. Я верю в системные подходы. Реактивно можно сделать что угодно - но один раз, понимаете, в чем проблема? А нам же один раз здесь не поможет. Единство нужно", - подытожил он.