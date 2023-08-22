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Ермак о визитах в Швецию, Данию, Грецию: Украина демонстрирует проактивную позицию

Вторник 22 августа 2023 22:29
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Ермак о визитах в Швецию, Данию, Грецию: Украина демонстрирует проактивную позицию Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Юлия Бойко

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал о результатах визитов в Швецию, Данию, Грецию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ермака в Telegeram.

"Во время подготовки таких визитов президент Владимир Зеленский всегда подчеркивает важность максимального результата. Никаких поездок ради поездки – каждая должна завершаться конкретным укреплением Украины", - написал Ермак.

По его словам, Украина в этом плане стала лидером – мы приходим с предложениями, с конкретными алгоритмами решения не только вопроса войны в Украине, но и глобальных вызовов.

Он также сообщил, что подобные визиты предусматривают встречи с послами, а также советниками нацбезопасности стран.

"Личные контакты Президента с лидерами государств, разговоры о геополитике являются ключевыми в этом процессе. Результат этих визитов - далеко не последнее, что будет сделано. Впереди еще много работы, в частности, над подготовкой уже упомянутого Глобального саммита мира лидеров государств, на котором могут быть приняты решения, которые положат конец войне", - сообщил руководитель ОП.

Визит Зеленского в Европу

В выходные Зеленский посетил страны Северной Европы: Швецию, Нидерланды и Данию. Затем Зеленский отправился в Афины для встречи с лидерами Западных Балкан.

На саммите лидеры 11 стран юго-восточной Европы подписали Афинскую декларацию в поддержку территориальной целостности Украины.

Также президент Владимир Зеленский провел встречи с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым и президентом Сербии Александром Вучичем в рамках состоявшегося в Афинах саммита Украина - Балканы.

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Андрей Ермак Владимир Зеленский
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