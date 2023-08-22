Єрмак про візити до Швеції, Данії, Греції: Україна демонструє проактивну позицію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єрмака в Telegeram .

"Під час підготовки таких візитів президент Володимир Зеленський завжди підкреслює важливість максимального результату. Жодних поїздок заради поїздки - кожна має завершуватися конкретним зміцненням України", - написав Єрмак.

За його словами, Україна в цьому плані стала лідером - ми приходимо з пропозиціями, з конкретними алгоритмами вирішення не тільки питання війни в Україні, але і глобальних викликів.

Він також повідомив, що подібні візити передбачають зустрічі з послами, а також з радниками нацбезпеки країн.

"Особисті контакти Президента з лідерами держав, розмови про геополітику, є ключовими в цьому процесі. Результат цих візитів - далеко не останнє, що буде зроблено. Попереду ще багато роботи, зокрема, над підготовкою вже згаданого Глобального саміту миру лідерів держав, на якому можуть бути ухвалені рішення, що покладуть край війні", - повідомив керівник ОП.

Візит Зеленського в Європу

На вихідних Зеленський відвідав країни Північної Європи: Швецію, Нідерланди та Данію. Потім Зеленський вирушив до Афін для зустрічі з лідерами Західних Балкан.

На саміт лідери 11 країн південно-східної Європи підписали Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України.

Також президент Володимир Зеленський провів зустрічі із прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим і президентом Сербії Олександром Вучичем у межах саміту Україна - Балкани, який відбувся в Афінах.

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