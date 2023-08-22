ua en ru
Вт, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Єрмак про візити до Швеції, Данії, Греції: Україна демонструє проактивну позицію

Вівторок 22 серпня 2023 22:29
UA EN RU
Єрмак про візити до Швеції, Данії, Греції: Україна демонструє проактивну позицію Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Юлія Бойко

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів про результати візитів до Швеції, Данії, Греції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єрмака в Telegeram.

"Під час підготовки таких візитів президент Володимир Зеленський завжди підкреслює важливість максимального результату. Жодних поїздок заради поїздки - кожна має завершуватися конкретним зміцненням України", - написав Єрмак.

За його словами, Україна в цьому плані стала лідером - ми приходимо з пропозиціями, з конкретними алгоритмами вирішення не тільки питання війни в Україні, але і глобальних викликів.

Він також повідомив, що подібні візити передбачають зустрічі з послами, а також з радниками нацбезпеки країн.

"Особисті контакти Президента з лідерами держав, розмови про геополітику, є ключовими в цьому процесі. Результат цих візитів - далеко не останнє, що буде зроблено. Попереду ще багато роботи, зокрема, над підготовкою вже згаданого Глобального саміту миру лідерів держав, на якому можуть бути ухвалені рішення, що покладуть край війні", - повідомив керівник ОП.

Візит Зеленського в Європу

На вихідних Зеленський відвідав країни Північної Європи: Швецію, Нідерланди та Данію. Потім Зеленський вирушив до Афін для зустрічі з лідерами Західних Балкан.

На саміт лідери 11 країн південно-східної Європи підписали Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України.

Також президент Володимир Зеленський провів зустрічі із прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим і президентом Сербії Олександром Вучичем у межах саміту Україна - Балкани, який відбувся в Афінах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Єрмак Володимир Зеленський
NEWS
Крим будемо звільняти, скорше за все, військовим шляхом, - Данілов
Крим будемо звільняти, скорше за все, військовим шляхом, - Данілов
DAILY
Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам