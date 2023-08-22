Лидеры 11 стран на саммите в Афинах подписали декларацию в поддержку Украины
Лидеры 11 стран юго-восточной Европы во время Балканского саммита в Греции подписали Афинскую декларацию в поддержку территориальной целостности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Greece.
Согласно декларации, страны выразили свою непоколебимую поддержку "независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, основанных на ценностях демократии и верховенства права перед лицом российской агрессии".
В документе также отмечается, что за пределами Западных Балкан Украина и Молдова, географически примыкающие к странам-членам ЕС, разделяют общее европейское наследие, и "как стратегическая инвестиция в мир, безопасность и стабильность в Европе, важно, чтобы эти регионы были приняты как полноправные члены европейской семьи".
"Вторжение РФ в Украину является ключевым моментом для Европы, создающим новый уровень осознания общих принципов, единства и общего будущего в рамках ЕС. Это критический момент для безопасности, мира и стабильности нашего европейского континента", - говорится в декларации.
В документе также отмечается, что "законы и принципы, которые так долго способствовали стабильному и предполагаемому порядку европейской безопасности, были нарушены, и мы снова стали свидетелями проявления разрушительных последствий ревизионизма".
"Мы согласились, что не может быть безнаказанности за военные преступления и другие зверства, такие как нападения на гражданское население и разрушение инфраструктуры, и что все виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в декларации.
Документ подписали 11 лидеров в присутствии президента Европейского Совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен:
- президент Сербии Александар Вучич;
- президент Молдовы Майя Санду;
- президент Украины Владимир Зеленский;
- президент Черногории Яков Милатович;
- премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис;
- премьер-министр Румынии Марчел Чолаку;
- премьер-министр Косово Альбин Курти;
- председатель Совета министров Боснии и Герцеговины Боряна Кришто;
- премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский;
- премьер-министр Болгарии Николай Денков;
- премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.
Напомним, вчера, 21 августа, президент Владимир Зеленский в Афинах провел встречу с президентом Греции Екатериной Сакелларопуло. В ходе встречи они обсудили текущее положение дел на передовую и безопасность в регионе с учетом продолжения войны РФ против Украины.
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