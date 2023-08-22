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Зеленский в Афинах встретился с президентом Сербии

Афины, Греция, Вторник 22 августа 2023 10:45
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Зеленский в Афинах встретился с президентом Сербии Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Сербии Александр Вучич (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский в Афинах провел встречу со своим сербским коллегой Александром Вучичем. Лидеры обсудили ситуацию в Украине и Косово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram президента Сербии.

"Хороший и откровенный разговор с президентом Владимиром Зеленским обо всех важных вопросах, как для Сербии и Украины, так и для всего региона и мира. Мы касались событий в Украине и Косово и Метохии, и я еще раз подчеркнул, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, о чем мы четко и недвусмысленно говорим с начала конфликта", - написал Вучич.

Зеленский также сообщил о встрече с сербским коллегой в своем Telegram.

"Открытый, честный, продуктивный разговор с президентом Сербии Вучичем. Хороший разговор. Об уважении к Уставу ООН и нерушимости границ. О будущем наших народов в общем европейском доме. О развитии отношений, которое является нашим общим интересом", - написал глава государства.

Турне Зеленского

После того как Зеленский на выходных посетил Швецию, Нидерланды и Данию, он отправился в Афины для встречи с лидерами Западных Балкан.

На саммите лидеры 11 стран юго-восточной Европы подписали Афинскую декларацию в поддержку территориальной целостности Украины.

Также президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым в рамках состоявшегося в Афинах саммита Украина - Балканы.

Ранее уже сообщалось, что Зеленский в Афинах проведет встречу с президентом Сербии Александром Вучичем.

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Владимир Зеленский Греция Сербия Афины
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