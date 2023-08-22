Зеленский обсудил с премьером Болгарии безопасность в море и альтернативные "зерновые коридоры"

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым в рамках саммита Украина - Балканы, который состоялся в Афинах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

Зеленский поблагодарил Денкова за всестороннюю поддержку Украины в борьбе с Россией, в частности, за недавние решения болгарского правительства о предоставлении оборонной поддержки.

Президент Украины и глава правительства Болгарии обсудили дальнейшее сотрудничество по защите нашей страны.

В частности, они уделили особое внимание ситуации в Черноморском регионе и обсудили сотрудничество черноморских государств в целях обеспечения устойчивой безопасности в Черном море и функционирования "зернового коридора" альтернативными путями.

"Благодарен Болгарии за осуждение одностороннего выхода России из Черноморской зерновой инициативы. Украина готова использовать альтернативные пути для "зернового коридора". Рассчитываем на поддержку Болгарии в этом", - сказал Зеленский.

Он поблагодарил Денкова за поддержку украинской формулы мира и готовность болгарской стороны принять участие в реализации ее конкретных пунктов.

Президент также отметил присоединение Болгарии к Совместной декларации о поддержке Украины, принятой странами G7 на саммите НАТО в Вильнюсе.

Премьер Болгарии подтвердил принципиальную поддержку Крымской платформы, третий саммит которой состоится в Киеве 23 августа 2023 года.

Визит Зеленского в Европу

После того, как Зеленский на выходных посетил Швецию, Нидерланды и Данию, он отправился в Афины для встречи с лидерами Западных Балкан.

На саммите лидеры 11 стран юго-восточной Европы подписали Афинскую декларацию в поддержку территориальной целостности Украины.

Кроме того, сообщалось, что Зеленский в Афинах проведет встречу с президентом Сербии Александром Вучичем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.