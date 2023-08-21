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Зеленский направился в Афины для встречи с лидерами Западных Балкан, - греческие СМИ

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Украина, Понедельник 21 августа 2023 09:28
Зеленский направился в Афины для встречи с лидерами Западных Балкан, - греческие СМИ Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Швецию, Данию и Нидерланды может прибыть в Афины, где сегодня состоится встреча лидеров Западных Балкан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские То Віма.

По информации издания, встреча вечером 21 августа организована премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

Ожидается, что лидеры стран Западных Балкан, а также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава Европейского совета Шарль Мишель встретятся во дворце Максимос, чтобы обсудить расширение и европейское будущее региона.

Власти Греции в ответ на запрос журналистов отказались опровергнуть или подтвердить новость о возможном приезде президента Зеленского в Афины.

Визит Зеленского в Северную Европу

Напомним, на выходных Зеленский посетил страны Северной Европы: Швецию, Нидерланды и Данию.

В ходе визита в Швецию 19 августа были достигнуты договоренности по вооружениям, в частности по производству техники в Украине, а также о начале тестирования пилотами ВСУ истребителей Gripen.

В Нидерландах и Дании 20 августа была достигнута договоренность о передаче Украине самолетов F-16 после обучения украинских пилотов.

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