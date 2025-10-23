Ермак: Трамп поддерживает начало переговоров по текущей линии соприкосновения

Президент США Дональд Трамп поддерживает начало переговоров о прекращении войны в России в Украине с текущей линии боевого соприкосновения.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Вопрос возможных вариантов прекращения огня во время переговоров с Россией обсуждался на встрече в Белом доме.

По словам Ермака, велась дискуссия, во время которой озвучивали и позиции, которые во время разговора с Трампом высказывал российский диктатор Владимир Путин.

На уточняющий вопрос, просто ли передавали позицию россиян, глава ОП отметил, что ее представили, но подчеркнул: позиция российской стороны не является позицией США.

"Они ее представили. Однако позиция российской стороны - это не позиция Соединенных Штатов. Позиция США - и Трамп четко это озвучил - заключается в том, что переговоры должны начинаться с текущей линии соприкосновения", - сказал Ермак.

Он подчеркнул, что, как и в случае с Газой, переговоры невозможны без прекращения огня. "Нельзя позволять России продолжать войну, прикрываясь переговорами, и тем самым тормозить введение новых санкций и увеличение помощи Украине", - добавил руководитель ОП.