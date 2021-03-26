Єрмак терміново проводить консультації з радниками "Нормандії" через ситуацію на Донбасі

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на сьогоднішнє загострення на Донбасі . Він розповів, що терміново проводить консультації з радниками лідерів "нормандської четвірки".

Про це Єрмак написав на сторінці у Facebook .

Зазначимо, до "нормандської четвірки" входять Україна, Німеччин, Франція та Росія. Радником від російської сторони є Дмитро Козак - заступник керівника апарату російського президента.

"Терміново проводжу консультації з політичними радниками лідерів держав - учасниць нормандського формату. Найближчим часом президент Володимир Зеленський також проведе розмови з усіма лідерами країн нормандського формату", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні поблизу Шумів в результаті ворожого обстрілу загинули четверо українських військових, а ще двоє отримали поранення. Окупанти застосували міномети, що заборонено мінськими угодами.

Після цього Зеленський звернувся за допомогою до "нормандської четвірки" та анонсував переговори з лідерами нормандського формату.

Водночас радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на Банковій планують пряму розмову між Зеленським та президентом Росії.