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Ермак срочно проводит консультации с советниками "Нормандии" из-за ситуации на Донбассе

Новина українською → Киев, Пятница 26 марта 2021 22:59
Ермак срочно проводит консультации с советниками "Нормандии" из-за ситуации на Донбассе Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на сегодняшнее обострение на Донбассе. Он рассказал, что срочно проводит консультации с советниками лидеров "нормандской четверки".

Об этом Ермак написал на странице в Facebook.

"Срочно провожу консультации с политическими советниками лидеров государств - участников нормандского формата. В ближайшее время президент Владимир Зеленский также проведет беседы со

Отметим, в "нормандскую четверку" входят Украина, Германия, Франция и Россия. Советником от российской стороны является Дмитрий Козак - заместитель руководителя аппарата российского президента.

Напомним, сегодня вблизи Шумов в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.

После этого Зеленский обратился за помощью к "нормандской четверке" и анонсировал переговоры с лидерами нормандского формата.

В то же время советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что на Банковой планируют прямой разговор между Зеленским и президентом России.

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