Ермак опроверг очередные российские фейки: Украине всегда будет чем уничтожать врага

Он отметил, что россияне распространяют дезинформацию о войне, в частности, о наличие боеприпасов и способности Украины дальше побеждать на поле боя.

"Ответ на это достаточно простой - Украине всегда будет чем уничтожать российского врага. Россияне действительно хотят заморозить войну, потому что они слабее, чем были раньше", - написал глава ОП.

Впрочем, Ермак подчеркнул, что задача Украины - освобождение наших территорий.

Он добавил, что ВСУ имеют успехи на фронте, а западная коалиция сильная, несмотря на российскую ложь. К тому же, Украина работает с союзниками над усилением санкций.

"Россияне не достигнут своего, сколько бы ресурсов они не тратили на создание параллельной реальности своей машиной пропаганды", - заверил Ермак.

Что этому предшествовало

После того, как в США одобрили временный бюджет правительства без помощи для Украины, стало появляться немало заявлений о том, что Штаты больше не смогут поддерживать борьбу нашей страны против РФ.

Однако на данный момент Пентагон имеет возможность поставить Украине оружие из собственных складов еще на 5,4 млрд долларов, а в администрации президента США Джо Байдена уверены, что Конгресс одобрит новое финансирование помощи Украине.

Кроме того, сообщалось, что в Британии заканчивается оборонное оборудование, которое можно передать Украине.

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